ANSES: quiénes cobran este martes 7 de octubre de 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 7 de octubre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Septiembre - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 10 de octubre.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 10 de octubre. Septiembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2 El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de septiembre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de octubre.

Calendario, Anses.jpg ANSES cuándo cobro: calendario completo para el mes de octubre 2025 ANSES: conocé el calendario de pagos completo para octubre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 8 de octubre

Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre

Documentos terminados en 3: 13 de octubre

Documentos terminados en 4: 14 de octubre

Documentos terminados en 5: 15 de octubre

Documentos terminados en 6: 16 de octubre

Documentos terminados en 7: 17 de octubre

Documentos terminados en 8: 20 de octubre

Documentos terminados en 9: 21 de octubre Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22 de octubre

Documentos terminados en 2 y 3: 23 de octubre

Documentos terminados en 4 y 5: 24 de octubre

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de octubre

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de octubre Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 8 de octubre

Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre

Documentos terminados en 3: 13 de octubre

Documentos terminados en 4: 14 de octubre

Documentos terminados en 5: 15 de octubre

Documentos terminados en 6: 16 de octubre

Documentos terminados en 7: 17 de octubre

Documentos terminados en 8: 20 de octubre

Documentos terminados en 9: 21 de octubre Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 9 de octubre

Documentos terminados en 1: 13 de octubre

Documentos terminados en 2: 14 de octubre

Documentos terminados en 3: 15 de octubre

Documentos terminados en 4: 16 de octubre

Documentos terminados en 5: 17 de octubre

Documentos terminados en 6: 20 de octubre

Documentos terminados en 7: 21 de octubre

Documentos terminados en 8: 22 de octubre

Documentos terminados en 9: 23 de octubre Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 9 de octubre

Documentos terminados en 2 y 3: 13 de octubre

Documentos terminados en 4 y 5: 14 de octubre

Documentos terminados en 6 y 7: 15 de octubre

Documentos terminados en 8 y 9: 16 de octubre La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025

: todos los documentos desde el jueves 9 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el lunes 20 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre

Documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: miércoles 8 de octubre al 10 de noviembre de 2025 Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 21 de octubre

Documentos terminados en 2 y 3: 22 de octubre

Documentos terminados en 4 y 5: 23 de octubre

Documentos terminados en 6 y 7: 24 de octubre

Documentos terminados en 8 y 9: 27 de octubre Desempleo Plan 2 Septiembre: todas las terminaciones de documento desde el miércoles 1 de octubre al 10 de este mismo mes. Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades pueden ingresar a "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Como alternativa, también pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.