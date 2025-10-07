Habló Fred Machado y reconoció que financió a José Luis Espert para la campaña del 2019

Federido "Fred" Machado habló sobre su vínculo con José Luis Espert , quien debió renunciar a su candidatura para las próximas elecciones tras ser relacionado con el empresario acusado de narcotráfico . Reconoció que le dio dinero en 2019 para dar sus primeros pasos en política como candidato presidencial.

Este martes, en diálogo con radio Rivadavia, Machado, que se encuentra bajo prisión domiciliaria en la Argentina a la espera de que se resuelva un pedido de extradición a los Estados Unidos, eligió salir a explicar su relación con el legislador que renunció su candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires en las elecciones del 26 de octubre.

“ No soy narco, soy un tipo que se equivocó ”, empezó diciendo, convencido de que lo usaron para tapar una red más grande que mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional. El empresario aeronáutico, con trayectoria en Estados Unidos y Centroamérica, afirmó que está cansado de escuchar disparates.

“Yo no fumé en mi vida, no tomé. Ya está. Apoyé a Espert, el tipo me negó… ¿qué querés que le haga? Hicieron un personaje que no existe, y eso aceleró mi causa . Es una locura. Todo esto se volvió una bola de nieve que me afecta a mí. No es culpa mía que Espert me haya negado. Es un error, porque no fue un apoyo oculto ni millonario . Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos”.

La historia con José Luis Espert, el diputado liberal al que dice haber ayudado en sus inicios, sigue siendo uno de los puntos más explosivos. “Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano. La transferencia se hizo desde Aircraft Guarantly pero en 2020. Después vino la pandemia. Me llamó y me dijo: “vamos a retomar lo del trabajo este”, y yo ya estaba con este problema porque empieza en septiembre del 2020. El tipo me dio lástima; no era el Espert de ahora, el de ‘cárcel o bala’. En ese momento me pareció un tipo macanudo, con una causa noble”.

Machado niega haber financiado campañas millonarias: “No fueron millones. Hablan muchas tonterías. Lo ayudé con un contrato, con logística y algunos gastos. Nada más”.

espert, machado Federido "Fred" Machado habló sobre su vínculo con José Luis Espert.

La camioneta prestada a José Luis Espert

Respecto de la camioneta que, según se dijo, habría sufrido un ataque, Machado aclara: “Esa camioneta era de un primo mío (en referencia a Claudio Ciccarelli, dueño de la camioneta negra blindada [la Jeep Grand Cherokee que Espert utilizó en 2019 para los traslados de la campaña presidencial]. No fue un atentado. No fue un tiro. Pasó por la Villa 31 y le metieron dos piedrazos”, en referencia a un episodio que buscó despejar.

Cerca del final, Machado vuelve sobre el núcleo de su defensa y el método que —según él— lo cercó. “No soy narco”, repite, y encadena la escena que más lo obsesiona: “Esto fue una película de los Coen Brothers, todo absurdo”.

Habla de “cinco meses de tortura”, de agentes que lo empujaban a señalar a terceros —“yo no iba a hacer eso”— y de una contabilidad mucho más chica que la que mostraron los titulares: “Eran siete u ocho inversores… no dos mil”. En su lectura, la maquinaria judicial norteamericana hace y deshace: “En Estados Unidos te pueden meter 30 años preso y después te dicen ‘nos equivocamos’”.

Machado, los perros y Milei

Entre las cosas que dice extrañar, Machado menciona a su perro, un mastín que, según cuenta, murió a los tres años. ‘Ese perro me hablaba en los sueños’, confiesa. ‘Por eso quise conocer a Milei, porque me encantan los perros, pero Espert se me rió: “¿vos dormís con los perros también?”, me dijo como burlándose".

“El error de Espert fue negarme”, dice, mientras enumera fotos, vuelos y testigos. “No me defendió nadie… todo el mundo me soltó la mano.” Hoy se define “en mi casa, aislado”, y lanza la frase de Maradona que eligió como sello de su historia: “Me cortaron las piernas”.

“El error de Espert fue negarme. Porque se iba a saber. Hay fotos, hay testigos. No era un secreto. Si hubiera dicho ‘sí, lo conocí, me ayudó y después se metió en un lío’, nadie lo hubiera crucificado. Pero prefirió negarlo”, declaró.

Espert-Fred-Machado “El error de Espert fue negarme. Porque se iba a saber", dijo Machado.

"Fred" Machado y su causa

Su relato sobre el entramado financiero y aeronáutico es igual de vehemente. “Yo movía toda mi guita por Aircraft Guaranty”, confiesa, aludiendo a la compañía estadounidense que terminó en el ojo de la tormenta tras la causa que involucró a su titular, Debra Mercer-Erwin.

La empresaria “no tenía idea” de lo que ocurría con los más de 1.500 aviones registrados bajo el sistema fiduciario del trust. Y suma una escena que —asegura— lo comprometió injustamente: “Había un video de un avión que aterrizó en la selva. Le mandé el link a Debra en chiste: ‘ese avión está en tu trust’. Cuando los agentes lo vieron, me lo usaron en contra”.

Machado intenta explicar el engranaje técnico que, según él, se volvió contra su nombre: “En Estados Unidos comprás un avión y, si sos extranjero, lo registrás vía un trust. Es lo que tenía Debra”, dice, en alusión a Aircraft Guaranty. “Es como cuando te compran un auto y te dicen: ‘ponelo a tu nombre’”.

A partir de allí dispara su hipótesis más polémica, dirigida a los investigadores: “A los agentes les dije: ustedes capturaron a Saddam Hussein; si quisieran, con un destructor en el Golfo de México ven todos los vuelos. Los estadounidenses detectan a 200 millas una pelota de golf, ¿cómo no iban a ver estos vuelos?”. Según su descripción, “en Guatemala abrías un diario y caía un avión todas las semanas, de todo tamaño, muchos con matrícula venezolana”. “Yo nunca conocí un narco en Guatemala, pese a que muchos la llamaban ‘narcoestado’”, cierra.

Machado también habló sobre los hermanos Juliá, los pilotos argentinos detenidos en Barcelona en 2011 con 944 kilos de cocaína. “El avión que agarraron no era mío. A Juliá le alquilé un avión, me lo pagó, me lo devolvió y después cayó en ese otro vuelo grande. Sobre el piloto detenido en aquella causa, añadió: “Usó el sistema de mi empresa para hacer el plan de vuelo, pero eso no me vincula. Si alguien roba un banco con tu DNI, no significa que seas vos.” Fuente: NA.