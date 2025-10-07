La AUH aumenta en octubre 2025: conocé cuánto recibirás y cuándo

7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Por Juan Pablo Strappazzon

Todos los meses, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Asignación Universal por Hijo (AUH) a sus beneficiarios. En octubre, el monto se actualizó con un nuevo aumento. Conocé cuánto cobrarás y cuándo estará disponible la prestación este mes.

Aumentos de la AUH en octubre 2025

Aumentos de la AUH en octubre 2025: conocé cuánto vas a cobrar

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una ayuda económica que entrega la Anses a madres, padres o tutores que conviven con niñas, niños o adolescentes menores de 18 años y cumplan ciertos requisitos sociales y económicos.

En octubre de 2025, el beneficio se actualiza con un incremento del 1,87%, ajuste que sigue la variación inflacionaria registrada en agosto. Con esta actualización, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

  • AUH por hijo o hija: $93.786,90
  • AUH por hijo con discapacidad: $305.396,11
  • Asignación por Embarazo: $93.786,90

Cabe recordar que la Anses retiene el 20% del total mensual hasta que las familias presenten la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores. / La Nación

Dicho esto, te mostramos el calendario de pagos completo de la AUH en octubre:

  • Documentos terminados en 0: 8 de octubre
  • Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre
  • Documentos terminados en 3: 13 de octubre
  • Documentos terminados en 4: 14 de octubre
  • Documentos terminados en 5: 15 de octubre
  • Documentos terminados en 6: 16 de octubre
  • Documentos terminados en 7: 17 de octubre
  • Documentos terminados en 8: 20 de octubre
  • Documentos terminados en 9: 21 de octubre

Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades por parte de Anses pueden acceder a la información completa haciendo clic aquí.

