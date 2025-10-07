La AUH aumenta en octubre 2025: conocé cuánto recibirás y cuándo

Todos los meses, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega la Asignación Universal por Hijo (AUH) a sus beneficiarios. En octubre, el monto se actualizó con un nuevo aumento. Conocé cuánto cobrarás y cuándo estará disponible la prestación este mes.
Aumentos de la AUH en octubre 2025: conocé cuánto vas a cobrar
La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una ayuda económica que entrega la Anses a madres, padres o tutores que conviven con niñas, niños o adolescentes menores de 18 años y cumplan ciertos requisitos sociales y económicos.
En octubre de 2025, el beneficio se actualiza con un incremento del 1,87%, ajuste que sigue la variación inflacionaria registrada en agosto. Con esta actualización, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:
AUH por hijo o hija: $93.786,90
AUH por hijo con discapacidad: $305.396,11
Asignación por Embarazo: $93.786,90
Cabe recordar que la Anses retiene el 20% del total mensual hasta que las familias presenten la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores. / La Nación
Dicho esto, te mostramos el calendario de pagos completo de la AUH en octubre: