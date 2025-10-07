La AUH aumenta en octubre 2025: conocé cuánto recibirás y cuándo

auh-infanciasjpg.webp Aumentos de la AUH en octubre 2025 Aumentos de la AUH en octubre 2025: conocé cuánto vas a cobrar La Asignación Universal por Hijo (AUH) es una ayuda económica que entrega la Anses a madres, padres o tutores que conviven con niñas, niños o adolescentes menores de 18 años y cumplan ciertos requisitos sociales y económicos.

En octubre de 2025, el beneficio se actualiza con un incremento del 1,87%, ajuste que sigue la variación inflacionaria registrada en agosto. Con esta actualización, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

AUH por hijo o hija: $93.786,90

$93.786,90 AUH por hijo con discapacidad: $305.396,11

$305.396,11 Asignación por Embarazo: $93.786,90 Cabe recordar que la Anses retiene el 20% del total mensual hasta que las familias presenten la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores. / La Nación

Dicho esto, te mostramos el calendario de pagos completo de la AUH en octubre: Documentos terminados en 0: 8 de octubre

Documentos terminados en 1 y 2: 9 de octubre

Documentos terminados en 3: 13 de octubre

Documentos terminados en 4: 14 de octubre

Documentos terminados en 5: 15 de octubre

Documentos terminados en 6: 16 de octubre

Documentos terminados en 7: 17 de octubre

Documentos terminados en 8: 20 de octubre

Documentos terminados en 9: 21 de octubre Todas las personas interesadas en conocer las últimas novedades por parte de Anses pueden acceder a la información completa haciendo clic aquí.