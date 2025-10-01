El desafío del empleo en Argentina: qué competencias faltan y por qué crece la desocupación

El empleo en Argentina atraviesa transformaciones profundas impulsadas por la tecnología , pero también enfrenta un desafío estructural: la brecha entre la oferta de trabajadores y las necesidades de las empresas. De acuerdo con el Informe del Mercado Laboral Argentino 2025 , elaborado por Adecco Argentina, 8 de cada 10 compañías señalan dificultades para cubrir los pocos puestos disponibles en un contexto recesivo.

El problema de fondo es educativo y formativo . Solo el 42% de los trabajadores cuenta con el secundario completo y apenas el 10,5% accede a empleos profesionales. A esto se suma que las habilidades más demandadas son, al mismo tiempo, las más escasas :

Además, las empresas resaltan la falta de dominio de idiomas, la baja adaptabilidad, las dificultades en liderazgo y la ausencia de conocimientos en inteligencia artificial (IA).

Reclutamiento en crisis: pocos perfiles y mayor desocupación

Los departamentos de Recursos Humanos se enfrentan a un doble escenario: menos demanda de personal, pero a la vez más dificultades para encontrar los perfiles adecuados. Las áreas con mayor necesidad de cubrir posiciones son:

Ventas y comercial (37,5)

Producción y logística (28,2%)

IT y Tecnología (27,15)

Finanzas y administración (18,8%)

Marketing digital (13,1%)

Recursos humanos (10,1%)

CAPITACION EMPLEO Las tres posiciones que más se buscan en los trabajos son: ventas y comercial, producción y logística, IT y tecnología.

Este desajuste convive con una tasa de desocupación del 7,6% en el segundo trimestre de 2025, lo que revela que el problema no es la falta de trabajadores, sino la falta de correspondencia entre la oferta y la demanda. El fenómeno golpea con más fuerza a las mujeres jóvenes de 14 a 29 años, cuya desocupación trepa al 16,9%, mientras que la más baja corresponde a varones de entre 30 y 64 años (4,9%).

El auge de la tecnología y de la inteligencia artificial profundiza la brecha

La irrupción de la inteligencia artificial aceleró las transformaciones del mercado laboral y expuso sus falencias estructurales. Su incorporación agiliza procesos, genera nuevos empleos y obliga a una capacitación constante para evitar la exclusión.

En este contexto, el informe destaca que la formación continua se vuelve el factor clave para sostener la competitividad. La velocidad de los cambios exige que tanto las empresas como los trabajadores se adapten rápidamente a los nuevos requerimientos.

Competencias técnicas y socioemocionales: la fórmula de la empleabilidad

“Hoy no alcanza con tener formación académica. Las compañías necesitan perfiles que combinen conocimientos técnicos con competencias socioemocionales. Esa combinación define la empleabilidad del futuro”, explica Noelia Sema, Talent Acquisition - Permanent Placement en Adecco Argentina.

El relevamiento también indica que el 61,8% de los profesionales considera la capacitación permanente un requisito para permanecer en una empresa, y más del 80% espera oportunidades de promoción interna.

empleo joven La capacitación constante es urgente en un contexto de cambios vertiginosos

Las capacitaciones más solicitadas por las compañías se concentran en:

Liderazgo y gestión de equipos (55%)

Inteligencia artificial y automatización (48%)

Habilidades digitales y tecnológicas (45%)

La modalidad a distancia y los programas cortos, de menos de 9 meses, se consolidan como la opción preferida por empleadores y trabajadores.

Capacitación como inversión estratégica

La brecha de habilidades no solo limita la competitividad de las empresas, sino también condiciona las decisiones de quienes buscan trabajo o desean reconvertirse. Detectar qué puestos concentran mayor demanda y cuáles son las competencias más valoradas es clave para definir trayectorias laborales y estrategias de negocio.

“Atravesamos un momento bisagra: o invertimos en capacitación para acompañar la transformación tecnológica y social, o el mercado laboral argentino quedará rezagado. Las oportunidades están, pero requieren preparación”, concluyó Sema/ NA