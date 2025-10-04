4 de octubre de 2025
La Ciudad de Mendoza incorporó nueva tecnología al Anillo Digital de Seguridad

Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza, participó de la instalación del sistema que permite identificar patentes de motos y vehículos.

La Ciudad de Mendoza incorporó nueva tecnología al Anillo Digital de Seguridad.

La Ciudad de Mendoza incorporó nueva tecnología al Anillo Digital de Seguridad.

Por Sitio Andino Sociedad

La Ciudad de Mendoza avanza en la implementación del Anillo Digital de Seguridad con tecnología para leer las patentes de los vehículos y alertar, en tiempo real, cualquier novedad al Centro de Monitoreo. Este viernes, el intendente Ulpiano Suarez supervisó los trabajos de instalación de las cámaras lectoras en la intersección de calles Perú y Quintanilla.

Esta incorporación se dio en el marco del proyecto de videovigilancia que desarrolla el municipio, "una estrategia integral que combina innovación tecnológica, presencia territorial y articulación institucional", señalaron desde la intendencia.

“Este sistema consta de 90 cámaras distribuidas en todo el perímetro de la Ciudad, entre ellas 30 lectoras de patentes, que reportan en tiempo real al Centro de Monitoreo y permiten activar alertas inmediatas en caso de vehículos con pedidos de captura o situaciones de riesgo”, destacó el jefe comunal. Asimismo, subrayó que la iniciativa “representa una inversión de $800 millones, íntegramente realizada por el municipio“.

El sistema instalado en la Ciudad de Mendoza

El dispositivo cuenta con una cámara doble, una fija y otra con capacidad de giro de 360°, y tecnología de inteligencia artificial que permite detectar e identificar patentes, incluso aquellas que se encuentren alteradas o parcialmente cubiertas. Además, la pantalla instalada, ubicada estratégicamente a 12 metros del paso vehicular, tiene la capacidad de mostrar mensajes informativos. Su puesta en funcionamiento está prevista para la próxima semana.

Germán Foix, de Sercom, la empresa que lleva adelante la colocación de los dispositivos, expresó: “Instamos un domo PTZ más una cámara NPR, con lectora de patentes. Toda esta tecnología lo que va a permitir es, en el ingreso a la Ciudad, poder visualizar todos los vehículos y motos que entran y tener, a través del Centro de Monitoreo, un control“.

La Ciudad cuenta con diez puntos visibles del anillo, que se complementan con otros diez de carácter no visible, alcanzando un total de 20. Estos se distribuyen en los principales accesos al territorio capitalino, monitoreando en tiempo real los ingresos y egresos al territorio, con el fin de reforzar el control y la prevención en coordinación con las fuerzas provinciales de seguridad.

"Con la incorporación de estos 90 dispositivos, la Ciudad contará con cerca de 400 cámaras municipales monitoreando los distintos puntos" de la Capital mendocina, destacó el municipio.

