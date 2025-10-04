4 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Astronomía

Malargüe se une a la Noche Internacional de Observación de la Luna

El Complejo Planetario Malargüe abrirá sus puertas hoy a las 20 horas con actividades para contemplar la Luna, en un evento que se celebra en todo el mundo.

(Gentileza).

(Gentileza).

 Por Claudio Altamirano

Esta noche, Malargüe participará de la Noche Internacional de Observación de la Luna con actividades abiertas a todo el público. La propuesta se desarrollará entre las 20 y las 22 horas en el Complejo Planetario, ubicado en calle Comandante Rodríguez Oeste.

Andrés Risi, del Planetario Malargüe, detalló que la actividad consistirá en la contemplación del satélite natural de la Tierra a través de telescopios. “La actividad es gratuita y, durante la temporada baja, la realizamos una vez por mes; en verano, en cambio, es semanal”, explicó. Además, señaló que este octubre la actividad se realizó coincidiendo con el International Observe the Moon Night, un evento global que invita a personas de todo el mundo a observar y aprender sobre la Luna en una misma noche.

Lee además
Paso Pehuenche.
FRONTERA

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, sábado 4 de octubre
Volcán Planchón-Peteroa (Gentileza SEGEMAR). video
Geología mendocina

El volcán Peteroa continúa en alerta amarillo por emisión de ceniza y gases

Risi adelantó que las observaciones se llevarán a cabo entre las 20 y las 22 horas, dependiendo de las condiciones meteorológicas, entre ellas la reducción del viento prevista para el final de la tarde.

WhatsApp Image 2025-10-04 at 11.04.27

El cielo limpio de Malargüe garantiza su exploración

Durante la actividad, además de la contemplación de la Luna, los participantes podrán observar el cielo nocturno y recibir explicaciones científicas sobre astronomía, presentadas de manera didáctica y cercana. El divulgador destacó, además, el cielo limpio de Malargüe, “muy especial por varias razones naturales y también por una ordenanza local que regula el tipo de luminarias permitidas, evitando que la ciudad ilumine el cielo”.

La Noche Internacional de Observación de la Luna fue creada por la NASA y otras instituciones científicas para celebrar la exploración lunar y fomentar el interés por la astronomía. Entre sus objetivos, se busca conectar a comunidades, clubes de astronomía, escuelas y observatorios de todo el mundo.

Se celebra una vez al año, generalmente en octubre, cuando la Luna se encuentra casi llena, lo que permite una mejor observación de sus cráteres y mares lunares, grandes llanuras oscuras que son antiguas cuencas volcánicas formadas por flujos de lava basáltica.

Temas
Seguí leyendo

Gran Fiesta Tropical Solidaria en Malargüe a beneficio de la salud de León

Un vecino de Malargüe denunció haber estado detenido más de 30 horas por error

Escuelas rurales de Malargüe clasificaron a la final provincial del Deporte Escolar

Golpe millonario en Malargüe: una jubilada perdió más de $20 millones en una estafa virtual

Malargüe fue sede del Encuentro Tecnológico: inteligencia artificial y robótica al servicio de la minería

Múltiples allanamientos en Malargüe por robos y narcotráfico

Buscan en Malargüe esclarecer la muerte de un hombre encontrado en un descampado

El Comité de Integración Paso Pehuenche reabre el debate sobre turismo

LO QUE SE LEE AHORA
Volcán Planchón-Peteroa (Gentileza SEGEMAR). video
Geología mendocina

El volcán Peteroa continúa en alerta amarillo por emisión de ceniza y gases

Las Más Leídas

Extraño fenómeno en la provincia de Mendoza. video
Extraño fenómeno

¡Impactante! Un destello cruzó el cielo de Mendoza y se desintegró

Viento Zonda, este sábado en Mendoza.
Para este sábado

Alerta Amarilla por Viento Zonda en Mendoza: a que hora bajaría al llano y donde se sentiría con intensidad

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
investigación

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

Ante el negocio del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional.
Histórico

Ante el "negocio" del bullying, la DGE busca modificar el Código Contravencional

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza
MERCADO INMOBILIARIO

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en cada uno de los departamentos de Mendoza

Te Puede Interesar

Vitivinicultura: productores primarios alertan sobre la presión fiscal y el abandono estatal
Crisis productiva

Vitivinicultura: productores primarios alertan sobre la presión fiscal y el abandono estatal

Por Marcelo López Álvarez
Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe.
En campaña

Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe

Por Sitio Andino Política
Viento Zonda, este sábado en Mendoza.
Para este sábado

Alerta Amarilla por Viento Zonda en Mendoza: a que hora bajaría al llano y donde se sentiría con intensidad

Por Sitio Andino Sociedad