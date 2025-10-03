Gran Fiesta Tropical Solidaria en Malargüe a beneficio de la salud de León

La Fuerza de Oro actuará este fin de semana en Malargüe (Gentileza).

Este sábado 4 de octubre, desde las 23, el Salón GyP, de calle Mina Ethel 4015, Colonia Hípica de Malargüe, será escenario de la " Gran Fiesta Ranchera Tropical Solidaria Todos por León”, un evento que busca recaudar fondos para colaborar con la familia de León Sáez, el niño que deberá ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Humberto Notti.

Todos por León es el show de artistas folclóricos y rancheros que se unieron para ayudar al pequeño León Sáez, que pronto será operado de la columna. La familia necesita apoyo para cubrir gastos durante su recuperación.

Cruzada solidaria en Malargüe El organizador de la peña, Jony Sánchez, explicó a SITIO ANDINO que el encuentro había sido programado originalmente para el 30 de agosto, pero las condiciones climáticas obligaron a postergarlo. "La idea es sumar la mayor ayuda posible", dijo. Si bien la operación se hará en el hospital público, los papás de León deberán cubrir otros costos durante y después de la recuperación.

El espectáculo contará con la actuación de Armonía Valle, Las Voces del Salitral y Nueva Generación, mientras que desde San Rafael llegará el grupo La Fuerza de Oro, conformando una grilla variada que combinará ritmos rancheros y folclore cuyano.

Sánchez destacó además la rápida respuesta de los artistas a la convocatoria y agradeció la solidaridad recibida. “Incluso hubo otras agrupaciones que quisieron participar, pero el tiempo es corto y no pudimos sumarlas". De todas maneras, queda abierta la posibilidad de nuevos encuentros solidarios en el futuro.

