Malargüe fue sede del Encuentro Tecnológico: inteligencia artificial y robótica al servicio de la minería

Este miércoles, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Malargüe fue sede del Encuentro Tecnológico , un espacio en el que especialistas expusieron sobre "inteligencia artificial aplicada a la minería , uso de drones, ciberseguridad y tecnologías emergentes".

Enzo Rapp, representante de la Cámara de Productores y Proveedores Mineros (CAPROMIM) , destacó a SITIO ANDINO que la realización del evento fue posible gracias al aporte de empresas como ROBOTA y Aipha-G , entre otras, además del acompañamiento de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Malargüe e Impulsa Mendoza .

Investigación en curso Buscan en Malargüe esclarecer la muerte de un hombre encontrado en un descampado

“Hoy la robótica sirve para todas las industrias”, subrayó Rapp , aunque remarcó que las exposiciones estuvieron enfocadas en la actividad minera , un sector que se nutre de las nuevas tecnologías para lograr mayor eficiencia y cuidado ambiental .

Entre las ponencias se destacó la de Sergio Cusmai , de Aipha-G , compañía tecnológica con presencia en Argentina y España , dedicada a desarrollar soluciones para la industria 4.0 mediante la integración de inteligencia artificial y realidad aumentada.

Cusmai presentó los robots cuadrúpedos avanzados, dispositivos de última generación que ya se encuentran disponibles en el país y que se utilizan para la prevención de accidentes y tareas de seguridad. Gracias a la visión computarizada, sensores y sistemas de IA, estos equipos pueden desplazarse en terrenos irregulares, transportar herramientas y hasta realizar operaciones de rescate.

Consultado sobre su aplicación en Argentina, Cusmai señaló que “ya son varias las empresas nacionales que optaron por incorporar esta tecnología debido a sus altas prestaciones”.

Tecnología a disposición de la minería

Por su parte, Fredy Navarro, referente de ROBOTA ,firma cordobesa dedicada a la formación técnica y profesional en áreas como construcción y minería, explicó que el objetivo de su participación fue “abrir puertas al conocimiento” y acercar a la comunidad los avances que constantemente surgen en el sector.

Navarro también aclaró que la introducción de robots en la minería no reemplaza a la mano de obra tradicional, sino que la complementa, todo lo contrario, los autómatas pueden ingresar a espacios de riesgo donde los trabajadores no pueden hacerlo, además de contribuir con herramientas clave para una minería sustentable.