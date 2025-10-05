5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
¡Buenas noticias!

Thiago Medina salió de terapia intensiva y su condición mejora: qué dice el parte médico

El ex Gran Hermano dejó la terapia intensiva tras 23 días internado. Su familia confirmó que ya se alimenta y se comunica por sus propios medios.

Thiago Medina salió de terapia intensiva y su salud mejora día a día

Thiago Medina salió de terapia intensiva y su salud mejora día a día

Por Sitio Andino MuchoShow

El ex participante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina, mostró una importante mejoría en su estado de salud tras permanecer 23 días en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente en motocicleta. El joven ya no requiere asistencia respiratoria y se encuentra en sala general del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el partido bonaerense de Moreno.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Farándula | Buenas noticias para los fans de Gran Hermano. Thiago Medina salió de terapia intensiva y su evolución sigue en ascenso. El joven de 22 años ya no necesita respirador, come por sus propios medios y se reencontró con su familia. Desde el hospital Mariano y Luciano de la Vega confirmaron que “se recupera favorablemente” tras tres cirugías y semanas críticas luego del grave accidente en moto que sufrió en Francisco Álvarez. Su familia y Daniela Celis acompañan cada paso de su recuperación, con la esperanza puesta en una pronta alta médica. Leé la nota completa en sitioandino.com #GranHermano #salud #accidente"

La información fue confirmada por la directora ejecutiva del centro de salud, Dora Agüero. Según el último parte médico, el paciente evoluciona favorablemente, superando el período más crítico. El comunicado oficial llevó alivio tanto a su familia como a los miles de seguidores que han seguido de cerca su evolución.

Lee además
Nuevo parte médico acerca de la salud de Thiago Medina, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida
Salud delicada

Nuevo parte médico acerca de la salud de Thiago Medina, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida
discriminacion y violencia fisica sufrio un actor argentino de parte de la policia video
Pasó en Buenos Aires

Discriminación y violencia física sufrió un actor argentino de parte de la policía

A casi un mes del accidente, Thiago Medina ya come por su cuenta, se comunica y mantiene contacto con su entorno más cercano.

Thiago Medina, exGran Hermano
Mejora el estado de salud de Thiago Medina tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida.

Mejora el estado de salud de Thiago Medina tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida.

Daniela Celis caminó a Luján en medio de la recuperación de Thiago Medina

Daniela Celis fue una de las miles de personas que participaron el sábado en la 51° Peregrinación Juvenil a Luján, en medio del proceso de recuperación de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas. La ex Gran Hermano compartió una imagen que generó gran repercusión entre sus seguidores. Muchos usuarios destacaron su gesto de fe y esperanza en un momento sensible para su familia.

La ex participante de Gran Hermano 2022 participó del recorrido de 60 kilómetros que une el Santuario de San Cayetano, en Liniers, con la Basílica de Luján, acompañada por miles de fieles. El lema de este año fue “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

historia de daniela celis
El posteo de Daniela Celis en Instagram durante la Peregrinación a Luján.

El posteo de Daniela Celis en Instagram durante la Peregrinación a Luján.

Mientras tanto, Thiago Medina continúa su recuperación tras haber pasado tres semanas en estado crítico. Su padre, Julio Medina, confirmó que el joven “está consciente y pidió ver a sus hijas, Aimé y Laira”.

La Peregrinación a Luján, considerada una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país, volvió a realizarse con la presencia de la Imagen Peregrina de la Virgen, puestos sanitarios y voluntarios que acompañaron el recorrido de los fieles. Fuente: NA, Clarín, La Voz.

Temas
Seguí leyendo

Octavio Bianchi Godoy, el talento mendocino nominado a los Premios Grammy Latinos

Nuevo álbum de Taylor Swift: cómo es y dónde escuchar "The life of a show girl"

El error que sentenció a esta participante del Team Soledad en el 4° Round de La Voz Argentina

La Voz Argentina: quiénes fueron eliminados del Team Miranda! y Soledad en el 4° Round

La Voz Argentina: el emocionante gesto de Luck Ra tras el 4° Round que conmovió a todos

Quiénes fueron eliminados en el Team Luck Ra y Lali en el 4° Round de La Voz Argentina

La música íntima de Elena Roger llega con un show imperdible a Mendoza

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

Las Más Leídas

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
En plena vía pública

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Paso Internacional Los Libertadores. Conocé cómo se encuentra este domingo 5 de octubre.
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 5 de octubre

Rige un alerta amarilla por fuertes vientos en algunas zonas de Mendoza este domingo.
Atención

Alerta amarilla por vientos y Zonda en Mendoza este domingo: a qué zonas afectará

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael.
Búsqueda

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael

Te Puede Interesar

Cómo se combate el narcotráfico en la provincia de Mendoza
informe

Narcotráfico en Mendoza: la lucha contra el crimen organizado

Por Pablo Segura
La inacción del 911 despertó el malestar social. El autor del crimen recibió perpetua
Un caso que aún duele

Femicidio de Florencia Romano: el caso que expuso fallas en el 911 y derivó en condenas

Por Carla Canizzaro
 Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos.
Saludable

Alimentación sin gluten en Mendoza: opciones y restaurantes aptos para celíacos

Por Natalia Mantineo