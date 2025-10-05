Thiago Medina salió de terapia intensiva y su condición mejora: qué dice el parte médico

El ex participante de Gran Hermano 2022, Thiago Medina , mostró una importante mejoría en su estado de salud tras permanecer 23 días en terapia intensiva luego de sufrir un grave accidente en motocicleta . El joven ya no requiere asistencia respiratoria y se encuentra en sala general del Hospital Mariano y Luciano de la Vega , en el partido bonaerense de Moreno.

La información fue confirmada por la directora ejecutiva del centro de salud, Dora Agüero. Según el último parte médico, el paciente evoluciona favorablemente, superando el período más crítico. El comunicado oficial llevó alivio tanto a su familia como a los miles de seguidores que han seguido de cerca su evolución.

A casi un mes del accidente, Thiago Medina ya come por su cuenta, se comunica y mantiene contacto con su entorno más cercano .

Daniela Celis fue una de las miles de personas que participaron el sábado en la 51° Peregrinación Juvenil a Luján , en medio del proceso de recuperación de Thiago Medina , su expareja y padre de sus hijas. La ex Gran Hermano compartió una imagen que generó gran repercusión entre sus seguidores. Muchos usuarios destacaron su gesto de fe y esperanza en un momento sensible para su familia.

La ex participante de Gran Hermano 2022 participó del recorrido de 60 kilómetros que une el Santuario de San Cayetano, en Liniers, con la Basílica de Luján, acompañada por miles de fieles. El lema de este año fue “Madre, danos amor para caminar con esperanza”.

Mientras tanto, Thiago Medina continúa su recuperación tras haber pasado tres semanas en estado crítico. Su padre, Julio Medina, confirmó que el joven “está consciente y pidió ver a sus hijas, Aimé y Laira”.

La Peregrinación a Luján, considerada una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país, volvió a realizarse con la presencia de la Imagen Peregrina de la Virgen, puestos sanitarios y voluntarios que acompañaron el recorrido de los fieles. Fuente: NA, Clarín, La Voz.