Soledad redobló la exigencia y fue implacable con esta participante de La Voz Argentina

Este lunes en La Voz Argentina, Soledad sorprendió con su exigencia a una participante en los cuartos de final. Mirá todos los detalles en esta nota.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En los cuartos de final, Soledad no bajó el ritmo y se mostró más exigente que nunca con una participante. En esta nota, todos los detalles.

A pocos días de la final de La Voz Argentina, Soledad redobla las exigencias

Todo comenzó cuando finalizó la presentación de Giuliana Piccioni, del Team Lali. La participante interpretó "Nunca voy a olvidarte", de Cristian Castro, y logró cautivar a todos los presentes en el estudio.

Al momento de las devoluciones, Soledad no dudó en mostrarse crítica y exigente: "Yo creo que te tocó una canción súper difícil, pero digna de este momento del programa. Estamos en una instancia en la que no hay que dejar nada en el tintero, tenés que darlo todo y más. A mí me gustó mucho lo que hiciste, pero debo decirte que te noté un pelín nerviosa."

La Voz Argentina (4)
Soledad exigió al máximo a Giuliana Piccioni en los cuartos de final

Soledad exigió al máximo a Giuliana Piccioni en los cuartos de final

Posteriormente, agregó: "... Buscá esa rebeldía que seguramente tenés, que ya la he visto en otras presentaciones, para seguir creciendo, porque la buena noticia es que tenés mucho más para dar."

Finalmente, Giuliana Piccioni no logró obtener el puntaje suficiente para continuar en el reality y fue una de las dos eliminadas del Team Lali.

Embed - Soledad sigue exigiendo a días de la final: "Tenés mucho más para dar" - La Voz Argentina 2025

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Por Cecilia Zabala