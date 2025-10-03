Nuevo álbum de Taylor Swift: cómo es y dónde escuchar "The life of a show girl".

Taylor Swift lanzó este viernes 3 de octubre su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Show Girl. El trabajo ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify y Apple Music, y marca un regreso al sonido pop que la llevó a lo más alto de la música mundial.
Se trata de su trabajo de estudio N° 12, tras una larga carrera y una discografía muy variada que escribió en su mayoría Swift. Este álbum llega en un momento especial para la cantante: este año pudo comprar los masters de todas sus canciones y anunció su compromiso con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.
Dónde escuchar The Life of a Show Girl
El álbum se estrenó a la medianoche del viernes (hora del Este de EE.UU.) y desde las 2 de la mañana de Argentina ya está disponible completo en streaming.
El tracklist incluye 12 canciones:
“The Fate of Ophelia”
“Elizabeth Taylor”
“Opalite”
“Father Figure”
“Eldest Daughter”
“Ruin the Friendship”
“Actually Romantic”
“Wi$h Li$t”
“Wood”
“CANCELLED!”
“Honey”
“The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)
Mirá el nuevo video de Taylor Swift
Embed - Taylor Swift - The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) (Visualizer)