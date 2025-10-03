Nuevo álbum de Taylor Swift: cómo es y dónde escuchar "The life of a show girl".

Por Sitio Andino MuchoShow







Taylor Swift lanzó este viernes 3 de octubre su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Show Girl. El trabajo ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify y Apple Music, y marca un regreso al sonido pop que la llevó a lo más alto de la música mundial.

Cómo es "The life of a show girl" El disco llega después del éxito de The Tortured Poets Department (2024) y de su histórica gira The Eras Tour, que recaudó cifras millonarias y consolidó a Swift como la artista femenina más influyente de la actualidad.

Se trata de su trabajo de estudio N° 12, tras una larga carrera y una discografía muy variada que escribió en su mayoría Swift. Este álbum llega en un momento especial para la cantante: este año pudo comprar los masters de todas sus canciones y anunció su compromiso con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Dónde escuchar The Life of a Show Girl El álbum se estrenó a la medianoche del viernes (hora del Este de EE.UU.) y desde las 2 de la mañana de Argentina ya está disponible completo en streaming.

El tracklist incluye 12 canciones: “The Fate of Ophelia”

“Elizabeth Taylor”

“Opalite”

“Father Figure”

“Eldest Daughter”

“Ruin the Friendship”

“Actually Romantic”

“Wi$h Li$t”

“Wood”

“CANCELLED!”

“Honey”

“The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter) Mirá el nuevo video de Taylor Swift Embed - Taylor Swift - The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) (Visualizer)