Nuevo álbum de Taylor Swift: cómo es y dónde escuchar "The life of a show girl"

Este viernes salió The Life of a Showgirl, el trabajo de estudio de la cantante Taylor Swift, considerada loa artista mas influyente del momento.

Taylor Swift lanzó este viernes 3 de octubre su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Show Girl. El trabajo ya está disponible en todas las plataformas digitales como Spotify y Apple Music, y marca un regreso al sonido pop que la llevó a lo más alto de la música mundial.

Se trata de su trabajo de estudio N° 12, tras una larga carrera y una discografía muy variada que escribió en su mayoría Swift. Este álbum llega en un momento especial para la cantante: este año pudo comprar los masters de todas sus canciones y anunció su compromiso con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Dónde escuchar The Life of a Show Girl

El álbum se estrenó a la medianoche del viernes (hora del Este de EE.UU.) y desde las 2 de la mañana de Argentina ya está disponible completo en streaming.

El tracklist incluye 12 canciones:

  • “The Fate of Ophelia”
  • “Elizabeth Taylor”
  • “Opalite”
  • “Father Figure”
  • “Eldest Daughter”
  • “Ruin the Friendship”
  • “Actually Romantic”
  • “Wi$h Li$t”
  • “Wood”
  • “CANCELLED!”
  • “Honey”
  • “The Life of a Showgirl” (feat. Sabrina Carpenter)

Mirá el nuevo video de Taylor Swift

Embed - Taylor Swift - The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter) (Visualizer)

