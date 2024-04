Furor mundial por el lanzamiento del nuevo álbum de Taylor Swift

A los pocos días del anuncio, Taylor compartió los nombres de los 16 temas musicales que componen el nuevo álbum. Además, dio a conocer que la edición Deluxe - The Manuscript Edition incluirá una pista adicional con el mismo nombre.

Bonus Tracks

Durante sus shows en Australia dio a conocer que saldrían otras dos ediciones de lujo tituladas The Bolter Edition y The Albatross Edition, con canciones homónimas en cada una de las ediciones. El pasado 2 de marzo dio a conocer que habría otra edición Deluxe titulada The Black Dog Edition, con otro tema musical titulado de la misma manera.

