La música de Taylor Swift volvió a TikTok

Taylor Swift fue uno de ellos, pero ha vuelto mientras que los otros no. Esto se podría explicar porque la cantante posee los derechos de publicación de su música; sin embargo Olivia Rodrigo también los tiene y no ha vuelto. Todo ello implicaría que el retorno de la primera se debe a un acuerdo firmado por su propia cuenta.

La artista lanzará su nuevo álbum el próximo 19 de abril. Se llamará 'The Tortured Poets Department' y es uno de los proyectos musicales más esperados del año, algo que tanto TikTok como Taylor Swift saben. Por ello a la red social le compensa disponer de sus canciones en su repertorio mientras que a Swift le interesa promocionarla mediante la plataforma.

Embed - Taylor Swift - Announces New Album "The Tortured Poets Department" (Official)