Minería

Jimena Latorre: "No hay desarrollo sin conectividad y energía confiable"

La ministra de Energía y Ambiente expuso en la Iniciativa Minera Sueca y resaltó los avances de Mendoza en promoción minera y desarrollo energético sostenible.

La funcionaria provincial participó de un evento organizado por la Embajada de Suecia.

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Economía

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, participó como disertante en la segunda edición de la Iniciativa Minera Sueca (Swedish Mining Initiative), organizada por la Embajada de Suecia en Argentina, donde subrayó la importancia de mejorar la infraestructura y la gobernanza para atraer inversiones al país.

Mendoza y el desarrollo minero sostenible

Acompañada por el director de Minería, Jerónimo Shantal, Latorre destacó los avances de Mendoza en políticas de promoción minera y su reposicionamiento dentro del mapa minero nacional e internacional. “Estamos llevando adelante una política activa de promoción minera y hemos logrado reposicionar a la provincia dentro del mapa minero argentino y mundial. Reducir las brechas de infraestructura y conectividad es clave”, afirmó.

Durante su intervención en el panel El futuro de la minería: perspectivas de la energía, la industria y el sector público, la ministra hizo hincapié en que los proyectos mineros requieren potencia firme e infraestructura energética para acompañar el crecimiento industrial. “No hay posibilidad de desarrollo sin conectividad, no solo vial sino también eléctrica. La electrificación de nuestra industria garantiza eficiencia y competitividad”, enfatizó.

Jimena Latorre habló de gobernanza y cooperación en un seminario de la Embajada de Suecia

Latorre también remarcó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles de gobierno. “Podemos generar las condiciones económicas, pero si no estamos coordinados en cómo esas inversiones van a canalizarse, la burocracia termina siendo disuasiva. La institucionalidad y la gobernanza son factores clave para que los inversores elijan nuestras provincias y nuestro país”, señaló.

Minería (2).jpg
Jimena Latorre habló del desarrollo de la minería en la provincia de Mendoza.

El seminario, desarrollado en el Hotel Faena de Buenos Aires, fue inaugurado por el embajador de Suecia, Torsten Ericsson, y el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, quienes destacaron el valor del diálogo público-privado para promover inversiones responsables y sostenibles.

Innovación, energía y cooperación internacional

El evento reunió a referentes de la industria energética, minera, tecnológica y académica, además de universidades y centros de investigación suecos como la Universidad Tecnológica de Luleå y el Stockholm Environment Institute, reconocidos por su liderazgo en gestión ambiental y tecnologías aplicadas a la minería sostenible.

Entre los panelistas también participaron Volvo Trucks & Buses, Scania, IFC, McEwen Copper, Techint y el Ministerio de Minería de San Juan, quienes debatieron sobre innovación, sostenibilidad y financiamiento para una minería más eficiente y sustentable.

Con esta nueva edición, la Iniciativa Minera Sueca reafirmó su interés en provincias como Mendoza y su objetivo de fortalecer la cooperación tecnológica y la sostenibilidad ambiental como pilares del desarrollo minero argentino.

