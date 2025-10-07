Quiénes pasaron a semifinales en el Team Lali y Luck Ra en la Voz Argentina

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras los cuartos de final, dos participantes del Team Lali y del Team Luck Ra fueron eliminados , mientras que otros dos avanzaron a semifinales . Enterate quiénes son.

Luego de las presentaciones individuales de los últimos cuatro participantes, la votación de los coaches (con puntajes del 1 al 10) definió quiénes avanzarían de ronda en el Team Lali . Según confirmó Nicolás Occhiato, Alan Lez y Jaime Muñoz pasaron a la siguiente etapa, mientras que Giuliana Piccioni y Valentino Rossi quedaron eliminados.

De esta manera, el equipo de la cantante quedó conformado por:

Al igual que el Team Lali, el Team Luck Ra también tuvo sus últimas cuatro presentaciones. Luego de escuchar a cada participante, los demás coaches emitieron sus votos y definieron el futuro de cada uno. Los resultados revelaron que los semifinalistas fueron Nicolás Behringer y Nathalie Aponte , mientras que Federico Mestre y Thomas Dantas quedaron fuera de la competencia.

La Voz Argentina (3) Nicolás Behringer y Nathalie Aponte pasaron a semifinales de La Voz Argentina Telefe

Así quedó el equipo del cordobés:

Nathalie Aponte

Nicolás Behringer

Cómo funciona los cuartos de final en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En los cuartos de final de La Voz Argentina, cada equipo presenta a sus cuatro participantes sobre el escenario. En esta instancia, cada cantante tiene la oportunidad de destacarse con una interpretación individual, buscando conquistar no solo a su coach, sino también al jurado y al público.

Una vez finalizadas todas las presentaciones, los coaches evalúan a los concursantes a través de un sistema de votación digital, asignando puntajes del 1 al 10. Esta calificación determina su continuidad en el certamen: quien obtenga el promedio más bajo en cada equipo queda automáticamente eliminado.

A diferencia del Cuarto Round, en esta etapa los coaches no pueden salvar a ningún participante, lo que la vuelve aún más tensa, decisiva y emocionante.

