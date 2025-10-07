Quiénes pasaron a semifinales en el Team Lali y Luck Ra en la Voz Argentina

Este lunes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras los cuartos de final, dos participantes del Team Lali y del Team Luck Ra fueron eliminados, mientras que otros dos avanzaron a semifinales. Enterate quiénes son.
Team Lali y Luck Ra tuvieron sus cuartos de final: los dos semifinalistas confirmados
Luego de las presentaciones individuales de los últimos cuatro participantes, la votación de los coaches (con puntajes del 1 al 10) definió quiénes avanzarían de ronda en el Team Lali. Según confirmó Nicolás Occhiato, Alan Lez y Jaime Muñoz pasaron a la siguiente etapa, mientras que Giuliana Piccioni y Valentino Rossi quedaron eliminados.
Jaime Muñoz y Alan Lez pasaron a semifinales de La Voz Argentina
Telefe
De esta manera, el equipo de la cantante quedó conformado por:
Alan Lez
Jaime Muñoz
Al igual que el Team Lali, el Team Luck Ra también tuvo sus últimas cuatro presentaciones. Luego de escuchar a cada participante, los demás coaches emitieron sus votos y definieron el futuro de cada uno. Los resultados revelaron que los semifinalistas fueron Nicolás Behringer y Nathalie Aponte, mientras que Federico Mestre y Thomas Dantas quedaron fuera de la competencia.
La Voz Argentina (3)
Nicolás Behringer y Nathalie Aponte pasaron a semifinales de La Voz Argentina
Telefe
Así quedó el equipo del cordobés:
Nathalie Aponte
Nicolás Behringer
Cómo funciona los cuartos de final en La Voz Argentina y el sistema de eliminación
En los cuartos de final de La Voz Argentina, cada equipo presenta a sus cuatro participantes sobre el escenario. En esta instancia, cada cantante tiene la oportunidad de destacarse con una interpretación individual, buscando conquistar no solo a su coach, sino también al jurado y al público.
Una vez finalizadas todas las presentaciones, los coaches evalúan a los concursantes a través de un sistema de votación digital, asignando puntajes del 1 al 10. Esta calificación determina su continuidad en el certamen: quien obtenga el promedio más bajo en cada equipo queda automáticamente eliminado.
A diferencia del Cuarto Round, en esta etapa los coaches no pueden salvar a ningún participante, lo que la vuelve aún más tensa, decisiva y emocionante.
Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.