Quiénes fueron eliminados en el Team Luck Ra y Lali en el 4° Round de La Voz Argentina

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el " Cuarto Round ", un participante quedó fuera del Team Luck Ra y otro del equipo de Lali Espósito . Enterate quiénes fueron en esta nota.

En el Team Lali , la decisión estuvo marcada por la estrategia de la propia cantante. Ella eligió salvar a Jaime Muñoz y Alan Lez, mientras que el voto conjunto de los coaches benefició a Valentino Rossi y Giuliana Piccioni. De esta manera, Iara Lombardi se despidió de La Voz Argentina y el equipo de Lali quedó definido con cuatro voces que siguen en carrera:

Por otro lado, en el Team Luck Ra , el cordobés apostó por Nicolás Behringer y Federico Mestre. El resto de los jurados (Lali, Miranda y Soledad) coincidieron en darle continuidad a Nathalie Aponte y Thomas Dantas. Así, el que no logró avanzar fue Lucas Barros , quedando el equipo conformado de la siguiente manera:

Federico Mestre

Nathalie Aponte

Thomas Dantas

Nicolás Behringer

Cómo funciona el 4° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En el Round 4 de La Voz Argentina, cada equipo presenta a sus participantes en el escenario. En esta instancia, cada cantante tiene la oportunidad de lucirse con una interpretación individual, buscando conquistar no solo a su coach, sino también al jurado y al público.

Una vez que todos los concursantes se presentan, los demás coaches los evalúan mediante un sistema de votación con tablets, asignándoles un puntaje del 1 al 10. Esta calificación determina su futuro dentro del reality: quien obtenga el promedio más bajo en cada equipo queda automáticamente eliminado, convirtiendo al Round 4 en una etapa emocionante y decisiva.

