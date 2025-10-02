2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Definición

Quiénes fueron eliminados en el Team Luck Ra y Lali en el 4° Round de La Voz Argentina

El cuarto round de La Voz Argentina tuvo doble eliminación: un participante del Team Luck Ra y otro del Team Lali quedaron fuera. Descubrí quiénes fueron.

Quiénes fueron eliminados en el Team Luck Ra y Lali en el 4° Round de La Voz Argentina

Quiénes fueron eliminados en el Team Luck Ra y Lali en el 4° Round de La Voz Argentina

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el " Cuarto Round", un participante quedó fuera del Team Luck Ra y otro del equipo de Lali Espósito. Enterate quiénes fueron en esta nota.

Dos eliminados en La Voz Argentina: quiénes dejaron el Team Lali y Luck Ra

En el Team Lali, la decisión estuvo marcada por la estrategia de la propia cantante. Ella eligió salvar a Jaime Muñoz y Alan Lez, mientras que el voto conjunto de los coaches benefició a Valentino Rossi y Giuliana Piccioni. De esta manera, Iara Lombardi se despidió de La Voz Argentina y el equipo de Lali quedó definido con cuatro voces que siguen en carrera:

Lee además
La Voz Argentina: el emocionante gesto de Luck Ra tras el 4° Round que conmovió a todos video
Sorpresa total

La Voz Argentina: el emocionante gesto de Luck Ra tras el 4° Round que conmovió a todos
Quién fue eliminado del Team Luck Ra en el 3° Round de La Voz Argentina video
Sorpresa

Quién fue eliminado del Team Luck Ra en el 3° Round de La Voz Argentina
  • Alan Lez
  • Valentino Rossi
  • Jaime Muñoz
  • Giuliana Piccioni
Sin título
Iara Lombardi quedó eliminada de La Voz Argentina

Iara Lombardi quedó eliminada de La Voz Argentina

Por otro lado, en el Team Luck Ra, el cordobés apostó por Nicolás Behringer y Federico Mestre. El resto de los jurados (Lali, Miranda y Soledad) coincidieron en darle continuidad a Nathalie Aponte y Thomas Dantas. Así, el que no logró avanzar fue Lucas Barros, quedando el equipo conformado de la siguiente manera:

  • Federico Mestre
  • Nathalie Aponte
  • Thomas Dantas
  • Nicolás Behringer
Sin título (1)
Lucas Barros quedó eliminado de La Voz Argentina

Lucas Barros quedó eliminado de La Voz Argentina

Cómo funciona el 4° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En el Round 4 de La Voz Argentina, cada equipo presenta a sus participantes en el escenario. En esta instancia, cada cantante tiene la oportunidad de lucirse con una interpretación individual, buscando conquistar no solo a su coach, sino también al jurado y al público.

Una vez que todos los concursantes se presentan, los demás coaches los evalúan mediante un sistema de votación con tablets, asignándoles un puntaje del 1 al 10. Esta calificación determina su futuro dentro del reality: quien obtenga el promedio más bajo en cada equipo queda automáticamente eliminado, convirtiendo al Round 4 en una etapa emocionante y decisiva.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

La música íntima de Elena Roger llega con un show imperdible a Mendoza

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

La Voz Argentina: no vas a creer lo que le ocurrió a esta participante en el 4° Round

Qué pasó en La Voz Argentina: el cambio de último momento que nadie vio venir

Morena Rial presa: qué se sabe de su detención y causas judiciales

Oriana Sabatini anunció su embarazo con Paulo Dybala: un video de lo más tierno

A Momi Giardina le pasó lo peor que puede ocurrir en vivo y quedó todo grabado

La noticia que esperaban los fans: Soda Stereo regresa a los escenarios

LO QUE SE LEE AHORA
La Voz Argentina: el emocionante gesto de Luck Ra tras el 4° Round que conmovió a todos video
Sorpresa total

La Voz Argentina: el emocionante gesto de Luck Ra tras el 4° Round que conmovió a todos

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV
Preocupación

Qué pasó con Trato Hecho y por qué desapareció del prime time de América TV

Falta poco para el fin de clases en Mendoza.
Calendario escolar 2025

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Te Puede Interesar

El Presupuesto 2026 y la obra pública: cuánto y a qué se destinará.
previsiones

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

Por Cecilia Zabala
Incrementan las frecuencias de los vuelos para la temporada de verano
Más viajes

Incrementan las frecuencias de los vuelos en Mendoza para la temporada de verano 2026

Por Sofía Pons
La UNCuyo, libre de dengue: comenzó la segunda campaña de prevención.
Segunda edición

La UNCuyo, "libre de dengue": comenzó la segunda campaña de prevención

Por Natalia Mantineo