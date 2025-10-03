3 de octubre de 2025
La Voz Argentina: quiénes fueron eliminados del Team Miranda! y Soledad en el 4° Round

El cuarto round de La Voz Argentina tuvo doble eliminación: un participante del Team Miranda! y otro del Team Soledad quedaron fuera. Descubrí quiénes fueron.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el " Cuarto Round", un participante quedó fuera del Team Miranda! y otro del equipo de Soledad. Enterate quiénes fueron en esta nota.

Dos eliminados en La Voz Argentina: quiénes dejaron el Team Miranda! y Soledad

En el Team Miranda!, la decisión estuvo guiada por una estrategia bien pensada del dúo. Eligieron salvar a Joaquín Martínez Urrutia y a Eugenia Rodríguez, mientras que el voto conjunto de los coaches favoreció a Pablo Cuello. Así, la definición quedó entre Sofía Verna y Emiliano Villagra. Finalmente, fue Sofía quien tuvo que abandonar el reality. De esta manera quedó conformado el equipo:

  • Emiliano Villagra
  • Joaquín Martínez
  • Eugenia Rodríguez
  • Pablo Cuello
Sofía Verna quedó eliminada de La Voz Argentina

Por su parte, en el Team Soledad, la cantante eligió respaldar a Violeta Lemo y Milagros Gerez Amud. Los demás coaches (Lali, Miranda! y Luck Ra) coincidieron en salvar a Luis González. La decisión final quedó entonces entre Valentina Otero y el dúo formado por Agustín Carletti y Mauricio Tarantola. Finalmente, Valentina fue la eliminada, y el equipo quedó conformado de la siguiente manera:

  • Agustín Carletti y Mauricio Tarantola
  • Luis González
  • Milagros Gerez Amud
  • Violeta Patricia Lemo
Valentina Otero quedó eliminada de La Voz Argentina

Cómo funciona el 4° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En el Round 4 de La Voz Argentina, cada equipo presenta a sus participantes en el escenario. En esta instancia, cada cantante tiene la oportunidad de lucirse con una interpretación individual, buscando conquistar no solo a su coach, sino también al jurado y al público.

Una vez que todos los concursantes se presentan, los demás coaches los evalúan mediante un sistema de votación con tablets, asignándoles un puntaje del 1 al 10. Esta calificación determina su futuro dentro del reality: quien obtenga el promedio más bajo en cada equipo queda automáticamente eliminado, convirtiendo al Round 4 en una etapa emocionante y decisiva.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

