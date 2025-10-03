La Voz Argentina: quiénes fueron eliminados del Team Miranda! y Soledad en el 4° Round

Este jueves, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. Tras el " Cuarto Round ", un participante quedó fuera del Team Miranda! y otro del equipo de Soledad . Enterate quiénes fueron en esta nota.

En el Team Miranda! , la decisión estuvo guiada por una estrategia bien pensada del dúo. Eligieron salvar a Joaquín Martínez Urrutia y a Eugenia Rodríguez, mientras que el voto conjunto de los coaches favoreció a Pablo Cuello. Así, la definición quedó entre Sofía Verna y Emiliano Villagra. Finalmente, fue Sofía quien tuvo que abandonar el reality . De esta manera quedó conformado el equipo:

Por su parte, en el Team Soledad , la cantante eligió respaldar a Violeta Lemo y Milagros Gerez Amud. Los demás coaches (Lali, Miranda! y Luck Ra) coincidieron en salvar a Luis González. La decisión final quedó entonces entre Valentina Otero y el dúo formado por Agustín Carletti y Mauricio Tarantola. Finalmente, Valentina fue la eliminada , y el equipo quedó conformado de la siguiente manera:

Agustín Carletti y Mauricio Tarantola

Luis González

Milagros Gerez Amud

Violeta Patricia Lemo

Cómo funciona el 4° Round en La Voz Argentina y el sistema de eliminación

En el Round 4 de La Voz Argentina, cada equipo presenta a sus participantes en el escenario. En esta instancia, cada cantante tiene la oportunidad de lucirse con una interpretación individual, buscando conquistar no solo a su coach, sino también al jurado y al público.

Una vez que todos los concursantes se presentan, los demás coaches los evalúan mediante un sistema de votación con tablets, asignándoles un puntaje del 1 al 10. Esta calificación determina su futuro dentro del reality: quien obtenga el promedio más bajo en cada equipo queda automáticamente eliminado, convirtiendo al Round 4 en una etapa emocionante y decisiva.

