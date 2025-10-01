1 de octubre de 2025
La Voz Argentina: no vas a creer lo que le ocurrió a esta participante en el 4° Round

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina, el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, una participante del Team de Lali Espósito se robó todas las miradas tras protagonizar una situación insólita durante su presentación en el 4° Round.

Qué le pasó a Iara Lombardi durante su presentación en La Voz Argentina

Iara Lombardi se presentó en el 4° Round de La Voz Argentina. Para esta ocasión, interpretó el tema “Sarà perché ti amo”, del grupo italiano Ricchi e Poveri.

Durante su presentación, ocurrió algo insólito en el escenario: de manera repentina, Iara dejó de cantar, miró a la banda, se tomó la cabeza y se hizo un silencio notorio. Resultó que se había olvidado la letra.

Embed - Iara Lombardi - “Sarà perché ti amo” - Team Lali - 4° Round - La Voz Argentina 2025

Al percatarse de la situación, los distintos coaches comenzaron a tararear la canción y le permitieron a la participante retomar el tema y finalizar su interpretación. Una vez concluida, tanto Nico Occhiato como Lali Espósito le preguntaron qué había sucedido.

"Es mucha emoción. No puedo bajar. A veces la cabeza te juega en contra y pasa estas cosas. De igual manera, estoy contenta de haber llegado hasta acá... Se me puso en blanco la mente", respondió la participante. Todos intentaron consolarla y brindarle tranquilidad. Este miércoles se definirá al nuevo eliminado de los equipos de Luck Ra y Lali.

Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en La Voz Argentina (desde las emociones hasta las voces que sorprenden, las decisiones del jurado, las polémicas y las situaciones más insólitas) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

