La Voz Argentina: no vas a creer lo que le ocurrió a esta participante en el 4° Round

Este martes, se emitió una nueva edición de La Voz Argentina , el reality que busca descubrir la mejor voz del país. En esta ocasión, una participante del Team de Lali Espósito se robó todas las miradas tras protagonizar una situación insólita durante su presentación en el 4° Round .

Iara Lombardi se presentó en el 4° Round de La Voz Argentina. Para esta ocasión, interpretó el tema “ Sarà perché ti amo ”, del grupo italiano Ricchi e Poveri.

Durante su presentación, ocurrió algo insólito en el escenario: de manera repentina, Iara dejó de cantar , miró a la banda, se tomó la cabeza y se hizo un silencio notorio. Resultó que se había olvidado la letra .

Al percatarse de la situación, los distintos coaches comenzaron a tararear la canción y le permitieron a la participante retomar el tema y finalizar su interpretación . Una vez concluida, tanto Nico Occhiato como Lali Espósito le preguntaron qué había sucedido.

"Es mucha emoción. No puedo bajar. A veces la cabeza te juega en contra y pasa estas cosas. De igual manera, estoy contenta de haber llegado hasta acá... Se me puso en blanco la mente", respondió la participante. Todos intentaron consolarla y brindarle tranquilidad. Este miércoles se definirá al nuevo eliminado de los equipos de Luck Ra y Lali.

