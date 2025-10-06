6 de octubre de 2025
La Voz Argentina 2025: cuándo empiezan y quiénes compiten en los cuartos de final

La Voz Argentina 2025 entra en una etapa decisiva. Telefe reveló la fecha y los nombres de los artistas que buscarán llegar a la gran final.

 Por Analía Martín

La emoción vuelve a encenderse en las noches de Telefe con el regreso de los cuartos de final de La Voz Argentina 2025, el reality musical que sigue conquistando a los fanáticos del talento y la emoción. La nueva etapa comenzará el lunes 6 de octubre a las 21.45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato.

En esta fase, los equipos liderados por Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda! se preparan para dejarlo todo en el escenario. Sólo ocho artistas lograrán pasar a la semifinal, y el nivel promete ser el más alto de toda la temporada. Cada coach llega con cuatro participantes que deberán mostrar su mejor versión frente al jurado y al público.

Jurados de La Voz Argentina 2025
Jurados de La Voz Argentina 2025: Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda!

Jurados de La Voz Argentina 2025: Lali Espósito, Luck Ra, Soledad Pastorutti y Miranda!

Los equipos que compiten en La Voz Argentina 2025

La competencia se pone cada vez más intensa, y los equipos están definidos. El Team Lali se juega con Alan Lez, Giuliana Piccioni, Jaime Muñoz y Valentino Rossi. En tanto, el Team Luck Ra llega con Federico Mestre, Nathalie Aponte, Nicolás Behringer y Thomas Dantas.

Por su parte, Soledad Pastorutti apuesta por Agustín Carletti & Mauricio Tarantola, Luis González, Milagros Gerez Amud y Violeta Lemo. Finalmente, Miranda!, el dúo conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas, presenta a Emiliano Villagra, Eugenia Rodríguez, Joaquín Martínez Urrutia y Pablo Cuello.

Cada presentación será evaluada por los cuatro coaches, sin importar el equipo al que pertenezcan. Al cierre de la noche, los dos concursantes de cada grupo con menos puntaje quedarán fuera, dejando sólo dos voces por equipo rumbo a la semifinal.

Telefe prepara una etapa electrizante

Esta nueva fase promete momentos de gran tensión y emoción. El formato de ITV Studios continúa siendo un éxito en su quinta temporada, con emisiones simultáneas por Telefe y HBO Max, donde los programas quedan disponibles después de su transmisión. Además, el detrás de escena y las reacciones en vivo podrán seguirse en El React de La Voz, conducido por Sofi Martínez, Santi Talledo y Momi Giardina a través de YouTube, por los canales de Luzu TV, Telefe y La Voz Argentina.

Aunque la fecha exacta de la final todavía no fue confirmada, se espera que el desenlace llegue a fines de octubre, cuando solo una voz se consagre como la gran ganadora de La Voz Argentina 2025. La cuenta regresiva ya empezó: el show más esperado de Telefe está por alcanzar su punto más alto./Telefe.

