7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Espectáculos

Teatro: Camilo Nicolás pone el humor "a fondo" en una noche imperdible en Mendoza

El humorista cordobés vuelve al territorio mendocino para hacer reír a todos. Conocé cuándo hará su función en el teatro.

Teatro: Camilo Nicolás pone el humor a fondo en una noche imperdible en Mendoza

Teatro: Camilo Nicolás pone el humor "a fondo" en una noche imperdible en Mendoza

Por Sitio Andino MuchoShow

El humorista cordobés Camilo Nicolás hará reír a los mendocinos en el teatro, el próximo fin de semana largo, con su show "A fondo". El encuentro será en la Ciudad de Mendoza, con el espectáculo más completo de su carrera.

obra teatro, standup, humor, Camilo
El humorista cordob&eacute;s Camilo Nicol&aacute;s har&aacute; re&iacute;r a los mendocinos en el teatro.

El humorista cordobés Camilo Nicolás hará reír a los mendocinos en el teatro.

El evento tendrá mucho humor, personajes, stand up, y la frutilla del postre: improvisación, donde el público podrá convertirse en guionista de la historia. El espectáculo fue realizado bajo la dirección de Diego Rinaldi y cuenta con una puesta en escena con pantallas, música original y muchas sorpresas para vivir la comedia a fondo.

Lee además
Después de la suerte, ocho cuentos de Juan Farré en clave musical.
Para agendar

Música fuera del algoritmo: Juan Farré llega al Teatro Tajamar con un estreno muy esperado
Fede Cyrulnik presenta Evolushon, su nueva comedia unipersonal en Godoy Cruz
Lo mejor del stand up

Fede Cyrulnik presenta "Evolushon", su nueva comedia unipersonal en Godoy Cruz
Embed

Los detalles para ir al teatro a ver el show de Camilo Nicolás

  • Fecha: viernes 10 de octubre
  • Hora: 21:30
  • Lugar: Teatro Selectro, Capitán de Fragata Moyano 102, Ciudad de Mendoza
  • Precio: $25.000
  • Tickets: Entrada Web
obra teatro, standup, humor, Camilo

Temas
Seguí leyendo

Soledad redobló la exigencia y fue implacable con esta participante de La Voz Argentina

Quiénes pasaron a semifinales en el Team Lali y Luck Ra en la Voz Argentina

Qué dijo Fabiana Cantilo sobre Mario Pergolini: qué pasó entre ellos

La Voz Argentina 2025: cuándo empiezan y quiénes compiten en los cuartos de final

Thiago Medina salió de terapia intensiva y su condición mejora: qué dice el parte médico

Discriminación y violencia física sufrió un actor argentino de parte de la policía

Octavio Bianchi Godoy, el talento mendocino nominado a los Premios Grammy Latinos

Nuevo álbum de Taylor Swift: cómo es y dónde escuchar "The life of a show girl"

LO QUE SE LEE AHORA
Fede Cyrulnik presenta Evolushon, su nueva comedia unipersonal en Godoy Cruz
Lo mejor del stand up

Fede Cyrulnik presenta "Evolushon", su nueva comedia unipersonal en Godoy Cruz

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

La estación de servicio de Las Heras donde ocurrió el robo.
Investigación

Robo exprés en una estación de servicio de Las Heras: se llevaron la recaudación

Carina Sedano deja la conducción del SUTE.
Semana clave

Elecciones en el SUTE: más de 22 mil trabajadores de la educación votan una nueva conducción

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria
ECONOMÍA FAMILIAR

Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria

Te Puede Interesar

El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

Por Facundo La Rosa
Brasil, la gran vidriera del vino argentino en América Latina
Presencia internacional

Brasil, la gran vidriera del vino argentino en América Latina

Por Marcelo López Álvarez
Alerta en la industria textil: cerraron casi 400 compañías y se perdieron más de 12.000 fuentes de empleo
Sin repunte

Alerta en la industria textil: cerraron casi 400 compañías y se perdieron más de 12.000 fuentes de empleo

Por Sitio Andino Economía