Teatro: Camilo Nicolás pone el humor "a fondo" en una noche imperdible en Mendoza

El humorista cordobés Camilo Nicolás hará reír a los mendocinos en el teatro, el próximo fin de semana largo, con su show "A fondo". El encuentro será en la Ciudad de Mendoza, con el espectáculo más completo de su carrera.
7 de octubre de 2025
El evento tendrá mucho humor, personajes, stand up, y la frutilla del postre: improvisación, donde el público podrá convertirse en guionista de la historia. El espectáculo fue realizado bajo la dirección de Diego Rinaldi y cuenta con una puesta en escena con pantallas, música original y muchas sorpresas para vivir la comedia a fondo.