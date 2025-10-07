Teatro: Camilo Nicolás pone el humor "a fondo" en una noche imperdible en Mendoza

El humorista cordobés Camilo Nicolás hará reír a los mendocinos en el teatro , el próximo fin de semana largo, con su show "A fondo". El encuentro será en la Ciudad de Mendoza , con el espectáculo más completo de su carrera.

El evento tendrá mucho humor, personajes, stand up, y la frutilla del postre: improvisación, donde el público podrá convertirse en guionista de la historia. El espectáculo fue realizado bajo la dirección de Diego Rinaldi y cuenta con una puesta en escena con pantallas, música original y muchas sorpresas para vivir la comedia a fondo.