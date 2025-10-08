8 de octubre de 2025
Sitio Andino
Arte en movimiento

Tunuyán vive "Pulso del Valle", el encuentro que reúne a muralistas de varias provincias

Con la participación de muralistas de todo el país, el encuentro en Tunuyán incluye actividades abiertas a la comunidad.

Pulso de Valle muralistas en Tunuyán.

"Pulso de Valle" muralistas en Tunuyán.

Del 6 pasado al próximo 10 de octubre se realiza “Pulso del Valle”, el primer encuentro de muralismo de la región del Valle de Uco. La actividad se desarrollará en el Centro de Deportes en Tunuyán, ubicado en calle Julio Argentino Roca 249, con la participación de artistas de distintas provincias, quienes intervendrán las paredes del lugar plasmando su arte y magia.

La propuesta es organizada por la Municipalidad de Tunuyán y el muralista local Renzo Correa, y está abierta a toda la comunidad.

Renzo, conocido como RECnebulus, es uno de los referentes del muralismo en la región. Su obra combina elementos del hiperrealismo y el surrealismo contemporáneo, con influencias del arte urbano y el futurismo. “Desde chico tuve la inquietud de crear cosas, no solo con la pintura”, expresó Correa, quien también forma parte del paisaje urbano de Mendoza y otras provincias.

image

Clínicas para los artistas de Tunuyán

Durante la Semana Estudiantil 2025, Renzo Correa inauguró un mural de gran escala en el Polideportivo Central. La obra representa tres imágenes de Lionel Messi y se convirtió en el mural del campeón del mundo más grande de la provincia. Superó ampliamente las dimensiones del único antecedente similar en Mendoza, ubicado en Godoy Cruz, que mide 10 metros de largo por 7 de alto.

“Esta actividad cultural tiene como objetivo principal la realización de un mural, pero también busca el intercambio entre muralistas locales y artistas visuales. A través del Programa Cultura Capacita, se dictarán clínicas para los artistas del departamento, trabajando y programando acciones a futuro, y generando murales e intervenciones en distintas zonas de Tunuyán”, expresó Sebastián Garay, director de Cultura del Municipio.

La comunidad está invitada a participar del encuentro “Pulso del Valle”, acompañar el proceso de creación de nuevas obras y recorrer los espacios intervenidos por artistas de todo el país.

Encuentro de muralistas en Tunuyán

