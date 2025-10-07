Accidente vial en Tunuyán: conducía ebrio y chocó de frente contra un árbol

Por Luis Calizaya







Un grave accidente vial se registró en la tarde de este martes en Tunuyán, cuando una camioneta conducida por un conductor de 47 años impactó de lleno contra un árbol. Si bien aún se intentan establecer las causas del siniestro, el hombre fue sometido a una prueba de alcoholemia que arrojó un resultado positivo, con más de un gramo de alcohol en sangre.

Fuerte accidente vial en Tunuyán: cómo ocurrió Cerca de las 17:30, en calle Calderón, a pocos metros de Crayón del Valle de Uco, una camioneta Ford Ecosport conducida por una persona perdió el control y colisionó contra un árbol ubicado en la banquina oeste.

Tras el impacto, el conductor fue asistido por personal de emergencias, quienes lo examinaron y le realizaron el test de alcoholemia, que dio 1,79 gramos de alcohol en sangre. Además, la policía constató que no portaba su licencia de conducir. La víctima fue trasladada en un móvil policial al Hospital Scaravelli para recibir atención médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 15°, Policía Vial y Tránsito Municipal de Tunuyán.