Choque de camiones en ruta 7: trabajan para liberar el tránsito en Uspallata.

Por Sitio Andino Policiales







Un grave accidente vial en la ruta nacional 7 se produjo a tan solo 3 kilómetros del ACI Uspallata, cuando dos camiones colisionaron, provocando que uno de ellos volcara sobre la calzada. El siniestro dejó la ruta totalmente cortada al tránsito, generando importantes demoras en la circulación vehicular.

Choferes asistidos y operativo de emergencia Ambos conductores fueron asistidos por ambulancias y se encuentran en buen estado, según confirmaron fuentes policiales. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía y Gendarmería, coordinando el corte junto al personal del A.C.I. para las salidas de camiones y vehículos particulares. Desde Alta Montaña se dispuso un esquema de seguridad con anillos de control, mientras que se dio alerta inmediata a Vialidad Nacional.

choque Uspallata camiones Pericias judiciales y liberación de la ruta Conforme a la disposición judicial, se labraron las actuaciones correspondientes y el personal de GUM realizó las pericias en el lugar. Una vez finalizadas, intervino maquinaria pesada de Vialidad Nacional para remover los camiones hacia los costados y liberar la calzada, permitiendo así el restablecimiento del tránsito para todo tipo de vehículos.