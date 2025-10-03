3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Siniestro

Choque de camiones en ruta 7: trabajan para liberar el tránsito en Uspallata

Dos camiones chocaron en ruta nacional 7 y uno volcó. La calzada quedó cortada mientras trabajan para restablecer el tránsito.

Choque de camiones en ruta 7: trabajan para liberar el tránsito en Uspallata.

Choque de camiones en ruta 7: trabajan para liberar el tránsito en Uspallata.

Por Sitio Andino Policiales

Un grave accidente vial en la ruta nacional 7 se produjo a tan solo 3 kilómetros del ACI Uspallata, cuando dos camiones colisionaron, provocando que uno de ellos volcara sobre la calzada. El siniestro dejó la ruta totalmente cortada al tránsito, generando importantes demoras en la circulación vehicular.

Choferes asistidos y operativo de emergencia

Ambos conductores fueron asistidos por ambulancias y se encuentran en buen estado, según confirmaron fuentes policiales. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía y Gendarmería, coordinando el corte junto al personal del A.C.I. para las salidas de camiones y vehículos particulares. Desde Alta Montaña se dispuso un esquema de seguridad con anillos de control, mientras que se dio alerta inmediata a Vialidad Nacional.

Lee además
Ambas ocupantes resultaron con politraumatismos y fueron asistidas de inmediato
Perdió el dominio

Accidente vial en Ruta 7: dos mujeres resultaron heridas tras el vuelco de una trafic en Uspallata
Grave accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén. 
se salvó de milagro

Conductor alcoholizado volcó en el Acceso Este de Guaymallén
choque Uspallata camiones

Pericias judiciales y liberación de la ruta

Conforme a la disposición judicial, se labraron las actuaciones correspondientes y el personal de GUM realizó las pericias en el lugar. Una vez finalizadas, intervino maquinaria pesada de Vialidad Nacional para remover los camiones hacia los costados y liberar la calzada, permitiendo así el restablecimiento del tránsito para todo tipo de vehículos.

Temas
Seguí leyendo

Terrible accidente vial entre dos autos en plena Ciudad de Mendoza

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

Grave accidente vial en Ruta 7: un vehículo desbarrancó y una mujer resultó herida

Cuatro heridos tras un choque frontal en Alta Montaña

Nuevo parte médico acerca de la salud de Thiago Medina, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida

Dos hombres resultaron heridos en Luján de Cuyo tras chocar contra un colectivo

Accidente en San Martín: una familia volcó frente al Tadicor y fueron hospitalizados

Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto

LO QUE SE LEE AHORA
Estafa virtual en Malargüe. video
Delincuentes sin frenos

Golpe millonario en Malargüe: una jubilada perdió más de $20 millones en una estafa virtual

Las Más Leídas

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia
la agresora está aprehendida

Cómo sigue el joven apuñalado por su novia en General Alvear

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Grave accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén. 
se salvó de milagro

Conductor alcoholizado volcó en el Acceso Este de Guaymallén

Te Puede Interesar

Correa Llano dijo que el sur mendocino pidió la presencia de Milei en San Rafael
Visita a San Rafael

Milei en tierras peronistas: Correa Llano aclaró que el sur mendocino pidió su presencia

Por Sofía Pons
Choque de camiones en ruta 7: trabajan para liberar el tránsito en Uspallata.
Siniestro

Choque de camiones en ruta 7: trabajan para liberar el tránsito en Uspallata

Por Sitio Andino Policiales
José Luis Esper acusó al kirchnerismo de hacer una campaña sucia. 
envuelto en una polémica

José Luis Espert confirmó el vínculo con Machado y el cobro de U$S200.000 pero negó que haya sido por la campaña

Por Sitio Andino Política