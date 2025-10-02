2 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Perdió el dominio

Accidente vial en Ruta 7: dos mujeres resultaron heridas tras el vuelco de una trafic en Uspallata

Tras, el grave accidente vial las dos mujeres sufrieron politraumatismos. En el lugar trabaja Gendarmería Nacional, bomberos y efectivos policiales.

Ambas ocupantes resultaron con politraumatismos y fueron asistidas de inmediato

Ambas ocupantes resultaron con politraumatismos y fueron asistidas de inmediato

 Por Carla Canizzaro

Un grave accidente vial se registró durante el mediodía de este jueves en la Ruta 7, a la altura del ingreso a Uspallata, donde una trafic perdió el dominio y volcó sobre su costado derecho.

Según informaron las autoridades, el siniestro ocurrió cuando el vehículo, ocupado por dos mujeres, derrapó sobre la calzada y terminó volcando. Ambas ocupantes resultaron con politraumatismos y fueron asistidas de inmediato por personal médico.

Lee además
Grave accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén. 
se salvó de milagro

Conductor alcoholizado volcó en el Acceso Este de Guaymallén
Ambos vehículos sufrieron importantes daños tras el accidente vial. 
En una esquina con semáforos

Terrible accidente vial entre dos autos en plena Ciudad de Mendoza

Al lugar acudieron ambulancias, Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional para brindar asistencia y ordenar el tránsito en la zona.

Temas
Seguí leyendo

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

Grave accidente vial en Ruta 7: un vehículo desbarrancó y una mujer resultó herida

Cuatro heridos tras un choque frontal en Alta Montaña

Nuevo parte médico acerca de la salud de Thiago Medina, tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida

Dos hombres resultaron heridos en Luján de Cuyo tras chocar contra un colectivo

Accidente en San Martín: una familia volcó frente al Tadicor y fueron hospitalizados

Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida

LO QUE SE LEE AHORA
El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Las Más Leídas

Tomatelá, andá con el nene: el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear
Lo apuñaló su pareja

"Tomatelá, andá con el nene": el grito del joven tras ser apuñalado en General Alvear

El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

El líder libertario llegará en el marco de la campaña electoral video
Visita presidencial

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Violento y millonario robo en Guaymallén. 
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

Te Puede Interesar

Alfredo Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert.
En campaña

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Por Florencia Martinez del Rio
El homicidio de Franco Aracena ocurrió en un complejo de departamentos en Guaymallén. 
crimen en el barrio unimev

Un menor inimputable confesó ser autor del homicidio en Guaymallén

Por Pablo Segura
En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza. 
Entrevista en Aconcagua Radio

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Por Aconcagua Radio