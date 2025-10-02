Accidente vial en Ruta 7: dos mujeres resultaron heridas tras el vuelco de una trafic en Uspallata

Ambas ocupantes resultaron con politraumatismos y fueron asistidas de inmediato

Por Carla Canizzaro







Un grave accidente vial se registró durante el mediodía de este jueves en la Ruta 7, a la altura del ingreso a Uspallata, donde una trafic perdió el dominio y volcó sobre su costado derecho.

Según informaron las autoridades, el siniestro ocurrió cuando el vehículo, ocupado por dos mujeres, derrapó sobre la calzada y terminó volcando. Ambas ocupantes resultaron con politraumatismos y fueron asistidas de inmediato por personal médico.

Al lugar acudieron ambulancias, Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional para brindar asistencia y ordenar el tránsito en la zona.