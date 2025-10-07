7 de octubre de 2025
Ocurrieron en la misma cuadra

Dos accidentes en Las Heras dejaron tres personas heridas

Dos accidentes de tránsito ocurrieron casi al mismo tiempo en calle 25 de Mayo, en Las Heras. Tres personas resultaron heridas y fueron asistidas en el lugar.

 Por Carla Canizzaro

Durante el mediodía de este martes, se registraron dos accidentes de tránsito casi en simultáneo en el departamento de Las Heras, ambos ocurridos sobre calle 25 de Mayo, a tan solo una cuadra de distancia. Tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica en el lugar.

Detalles de los dos accidentes en Las Heras

El primer siniestro fue protagonizado por un camión que transportaba gas envasado y un Renault Duster negro. El choque ocurrió en la esquina de calle 25 de Mayo, provocando daños materiales y dejando al ocupante del camión con heridas leves.

Móvil policial policía de mendoza operativo allanamiento robo criminalistica homicidio cientifica investigaciones
Dos accidentes de tránsito ocurrieron casi al mismo tiempo sobre calle 25 de Mayo

Dos accidentes de tránsito ocurrieron casi al mismo tiempo sobre calle 25 de Mayo

Por otra parte, en la intersección de Coronel Díaz y 25 de Mayo, un colectivo de la línea 600 colisionó con una camioneta Volkswagen Amarok blanca. Como resultado, dos personas sufrieron heridas.

En el lugar trabajó personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), mientras que agentes viales y policiales continuaron con las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito.

