Dos accidentes en Las Heras dejaron tres personas heridas

Durante el mediodía de este martes, se registraron dos accidentes de tránsito casi en simultáneo en el departamento de Las Heras, ambos ocurridos sobre calle 25 de Mayo, a tan solo una cuadra de distancia. Tres personas resultaron heridas y recibieron atención médica en el lugar.
Detalles de los dos accidentes en Las Heras
El primer siniestro fue protagonizado por un camión que transportaba gas envasado y un Renault Duster negro. El choque ocurrió en la esquina de calle 25 de Mayo, provocando daños materiales y dejando al ocupante del camión con heridas leves.