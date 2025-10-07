7 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

Importantes obras de Aysam afectarán el suministro de agua potable en el Gran Mendoza

Los trabajos de Aysam se ejecutarán este viernes 10 de octubre, feriado. El suministro de agua se verá afectado en distintas zonas del Gran Mendoza.

Aysam brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta durante el corte de agua.&nbsp;

Aysam brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta durante el corte de agua. 

Foto: Freepix
Por Sitio Andino Sociedad

Este viernes 10 de octubre, la empresa Aysam llevará adelante importantes obras en el Área Metropolitana con el objetivo de optimizar el sistema de macrodistrbución y regulación de los acueductos que abastecen a los principales establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.

Las tareas que realizará Aysam el día viernes

El proyecto, que cuenta con una inversión superior a los USD 5,1 millones, ya muestra un notable avance con la instalación de diez caudalímetros. En esta oportunidad, se realizará la puesta en funcionamiento parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla, la cual permitirá dirigir el flujo de agua potable desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia las cuencas de Alto Godoy o Benegas, según la demanda.

Lee además
Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal
El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años.
infracciones

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cuál es la multa por no votar?
grifo, agua, gota, canilla.jpg
La empresa Aysam llevará adelante importantes obras en el Área Metropolitana

La empresa Aysam llevará adelante importantes obras en el Área Metropolitana

Además, el plan contempla la instalación de un sistema de macromedición que permitirá controlar los caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza, garantizando una gestión más eficiente y confiable del recurso.

Corte programado de agua

Por los trabajos, se realizará un corte programado del servicio a partir de las 4 de la madrugada del viernes, que se extenderá durante toda la jornada. La interrupción afectará a distintas zonas de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú.

Las tareas tendrán una duración estimada de entre 12 y 15 horas, y una vez finalizadas comenzará la recuperación de reservas y purga de acueductos, proceso que podría demorar entre 24 y 48 horas en normalizar el servicio.

Durante este periodo, Aysam dispondrá de tres camiones aguadores para abastecer hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.

Recomendaciones para los usuarios

La empresa solicitó a la población hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable hasta que se restablezca completamente el servicio, previsto de manera paulatina a partir del domingo por la noche.

Entre las recomendaciones, se destaca:

  • Mantener una reserva de 2 litros de agua embotellada por persona.

  • Usar con moderación la reserva del tanque domiciliario.

  • Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y riego de jardines.

  • Revisar y reparar goteras y pérdidas en canillas o inodoros.

  • Recordar que el lavado de veredas o vehículos con manguera está prohibido todo el año.

Temas
Seguí leyendo

Asistencia al viajero: el seguro que puede salvarte en medio de un viaje

AI Weekend vuelve a Mendoza: un encuentro con IA, creatividad y futuro

Escolaridad protegida en Mendoza: una estrategia en la educación para acompañar a estudiantes en riesgo

La DGE aplica un nuevo protocolo contra el bullying en todas las escuelas

La lucha contra el cáncer de mama se refuerza en el Valle de Uco, Este y Sur de Mendoza

Mendoza intensifica la prevención del cáncer de mama con controles gratuitos y actividades comunitarias

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este martes 7 de octubre

¿Por qué el 7 de octubre se celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario?

LO QUE SE LEE AHORA
Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

Las Más Leídas

García tenía múltiples antecedentes penales por distintos delitos. 
el efectivo sigue aprehendido

Falleció el presunto ladrón baleado por un policía en Luján de Cuyo

La estación de servicio de Las Heras donde ocurrió el robo.
Investigación

Robo exprés en una estación de servicio de Las Heras: se llevaron la recaudación

Carina Sedano deja la conducción del SUTE.
Semana clave

Elecciones en el SUTE: más de 22 mil trabajadores de la educación votan una nueva conducción

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal.
Educación

Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria
ECONOMÍA FAMILIAR

Cómo ahorrar en octubre 2025: las mejores promociones bancarias en súper, combustible e indumentaria

Te Puede Interesar

El actual secretario gremial asume la conducción del gremio docente.
Elecciones internas

El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

Por Facundo La Rosa
Brasil, la gran vidriera del vino argentino en América Latina
Presencia internacional

Brasil, la gran vidriera del vino argentino en América Latina

Por Marcelo López Álvarez
Alerta en la industria textil: cerraron casi 400 compañías y se perdieron más de 12.000 fuentes de empleo
Sin repunte

Alerta en la industria textil: cerraron casi 400 compañías y se perdieron más de 12.000 fuentes de empleo

Por Sitio Andino Economía