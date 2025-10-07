Importantes obras de Aysam afectarán el suministro de agua potable en el Gran Mendoza

Aysam brindó una serie de recomendaciones para tener en cuenta durante el corte de agua.

Este viernes 10 de octubre , la empresa Aysam llevará adelante importantes obras en el Área Metropolitana con el objetivo de optimizar el sistema de macrodistrbución y regulación de los acueductos que abastecen a los principales establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.

El proyecto, que cuenta con una inversión superior a los USD 5,1 millones , ya muestra un notable avance con la instalación de diez caudalímetros. En esta oportunidad, se realizará la puesta en funcionamiento parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla , la cual permitirá dirigir el flujo de agua potable desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia las cuencas de Alto Godoy o Benegas, según la demanda.

infracciones Elecciones 2025 en Mendoza: ¿Cuál es la multa por no votar?

Educación Mendoza mantendrá el inicio de clases en febrero y se analiza un cambio para el receso invernal

Además, el plan contempla la instalación de un sistema de macromedición que permitirá controlar los caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza, garantizando una gestión más eficiente y confiable del recurso.

La empresa Aysam llevará adelante importantes obras en el Área Metropolitana

Por los trabajos, se realizará un corte programado del servicio a partir de las 4 de la madrugada del viernes , que se extenderá durante toda la jornada. La interrupción afectará a distintas zonas de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú .

Las tareas tendrán una duración estimada de entre 12 y 15 horas, y una vez finalizadas comenzará la recuperación de reservas y purga de acueductos, proceso que podría demorar entre 24 y 48 horas en normalizar el servicio.

Durante este periodo, Aysam dispondrá de tres camiones aguadores para abastecer hospitales, clínicas y centros de hemodiálisis.

Recomendaciones para los usuarios

La empresa solicitó a la población hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable hasta que se restablezca completamente el servicio, previsto de manera paulatina a partir del domingo por la noche.

Entre las recomendaciones, se destaca: