¿Por qué el 7 de octubre se celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario?

Cada 7 de octubre se celebra el Día de Nuestra Señora del Rosario , una de las advocaciones de la Virgen María más veneradas por la Iglesia Católica . En Mendoza , esta fecha se conmemora especialmente en el departamento de Lavalle, donde la Virgen es patrona departamental .

El origen de esta efeméride santoral se remonta al año 1208 , cuando la Virgen María se apareció en la capilla del monasterio de Prouilhe , en Francia , sosteniendo un rosario ante el presbítero castellano Domingo de Guzmán .

La Virgen le enseñó a rezar y pidió que su enseñanza se difundiera por todo el mundo. Además, prometió quince beneficios a quienes rezaran el rosario con fe , incluyendo protección especial , disminución del pecado, abundancia de misericordia para las almas, recepción de los sacramentos antes de la muerte, liberación del purgatorio y ayuda en las necesidades .

Domingo de Guzmán difundió esta devoción entre los soldados comandados por Simón IV de Montfort antes de la Batalla de Muret , cuya victoria fue atribuida a la intervención de la Virgen . Como agradecimiento, se construyó la primera capilla dedicada a esta advocación .

Fue el papa San Pío V quién oficializó la fecha como celebración litúrgica para el 7 de octubre.

En el siglo XV, el beato Alano de la Rupe afirmó haber tenido otra aparición de la Virgen, quien le encomendó revivir la devoción hacia ella y documentar sus milagros en un libro.

Finalmente, el papa San Pío V estableció la celebración litúrgica del 7 de octubre en honor a la victoria de la Batalla de Lepanto del siglo XVI, atribuyéndola a la Virgen conocida como "Nuestra Señora de las Victorias". Posteriormente, el papa Gregorio XIII cambió el nombre de la festividad a "Nuestra Señora del Rosario", tal como se conoce hoy.

Tres oraciones para pedir a la Virgen del Rosario

Oración 1:

Virgen del Rosario, Madre nuestra, eres esperanza, ternura, luz y fe, rezando tu Santo Rosario logro encontrar consuelo a mi dolor.

Perdona mis pecados y si en algo estoy fallando, suplico a Dios que me conceda vivir alabándote eternamente.

Amén.

Oración 2:

¡Oh Santísima Virgen del Rosario! que difundes los tesoros de la misericordia celestial, protégenos de todo mal, de la arrogancia y purifica nuestras vidas.

Virgen del Rosario, queremos vivir siempre bajo tu ayuda maternal y tu eterna protección, que tu pureza purifique nuestras almas.

Amén.

Oración 3: Santísima Virgen del Rosario

Amada por Dios desde toda la eternidad, viniste al mundo llena de gracia y sin la más ligera sombra de pecado para ser Madre de Jesús y Madre nuestra. Cuando el ángel te saludó en nombre de Dios, respondiste sí a la invitación divina, y el Verbo se hizo carne en tu seno virginal. Desde entonces comenzaste a vivir en íntima comunión con Él los misterios todos de su vida, y te convertiste en Nuestra Señora del Evangelio, de la Redención y de la Gracia.

Junto a la Cruz bebiste con tu hijo Dios el cáliz amargo del dolor y unida a Él mereciste para todos los redimidos la vida eterna. El Espíritu Santo descendió en Pentecostés nuevamente sobre Ti y te consagró Madre de la Iglesia. Coronada ahora en el Cielo como Reina y como Madre de todo lo creado. Tu corazón continúa aquí en la tierra. En Él confiamos.

Madre del Rosario acércate aún más a nosotros. Te pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz. Por los que no tienen pan, los enfermos y por los sanos. Por los que viven angustiados o sufren sin esperanzas. También por los hogares que se elevan y por los hogares que amenazan ruinas.

Santifica y fortalece al Papa, el dulce Cristo en la tierra, a los Obispos y sacerdotes, a todos los llamados a seguir más de cerca de Jesucristo. Enciende en sus corazones un fuego que jamás se extinga.

Madre del Rosario, únenos a Ti en la tierra y llévanos contigo al Cielo. Así sea.

Fuente: Wikipedia y LN