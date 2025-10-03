3 de octubre de 2025
Efemérides

Por qué se celebra hoy, 3 de octubre, el Día del Odontólogo en Argentina

Cada 3 de octubre, se conmemora el Día del Odontólogo en Argentina. Conocé todos los detalles de esta efeméride.

Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Conocé su origen, significado y por qué se homenajea a estos profesionales de la salud.

Día del Odontólogo: por qué se celebra hoy, 3 de octubre

3 de octubre: Día del Odontólogo en Argentina

El Día del Odontólogo se celebra cada 3 de octubre en Argentina y otros países latinoamericanos. Su origen se remonta a 1917, cuando se creó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en Santiago de Chile.

En 1925, durante el segundo congreso de la FOLA, el delegado argentino, Dr. Raúl Loustalán, propuso rendir homenaje a la odontología latinoamericana el 3 de octubre, formalizando así esta efeméride.

Día del Odontólogo: hábitos para una buena higiene bucal

Las enfermedades bucodentales se pueden prevenir adoptando hábitos saludables, entre ellos:

  • Cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta dental con flúor.
  • Usar hilo dental diariamente.
  • Aplicar enjuague bucal con flúor todos los días.
  • Realizar revisiones periódicas tanto en niños como en adultos.
  • Evitar bebidas gaseosas, jugos artificiales y energéticas.
  • Reducir el consumo de dulces, golosinas y comida chatarra.
  • No fumar ni consumir alcohol.

De qué se ocupa la odontología

La odontología, también llamada estomatología, es una especialidad médica dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan la estructura mandibular, incluyendo:

  • Dientes
  • Encías
  • Periodonto
  • Articulación temporomandibular
  • Sistema muscular y nervioso relacionado / OMS

Si buscás conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 3 de octubre, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

