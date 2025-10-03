Por qué se celebra hoy, 3 de octubre, el Día del Odontólogo en Argentina

Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Conocé su origen, significado y por qué se homenajea a estos profesionales de la salud.

El Día del Odontólogo se celebra cada 3 de octubre en Argentina y otros países latinoamericanos. Su origen se remonta a 1917, cuando se creó la Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA) en Santiago de Chile.

Día del Odontólogo: por qué se celebra hoy, 3 de octubre

En 1925, durante el segundo congreso de la FOLA, el delegado argentino, Dr. Raúl Loustalán , propuso rendir homenaje a la odontología latinoamericana el 3 de octubre, formalizando así esta efeméride.

Cepillarse los dientes al menos dos veces al día con pasta dental con flúor.

con pasta dental con flúor. Usar hilo dental diariamente.

diariamente. Aplicar enjuague bucal con flúor todos los días.

Realizar revisiones periódicas tanto en niños como en adultos.

tanto en niños como en adultos. Evitar bebidas gaseosas, jugos artificiales y energéticas.

Reducir el consumo de dulces, golosinas y comida chatarra .

. No fumar ni consumir alcohol.

De qué se ocupa la odontología

La odontología, también llamada estomatología, es una especialidad médica dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades que afectan la estructura mandibular, incluyendo:

Dientes

Encías

Periodonto

Articulación temporomandibular

Sistema muscular y nervioso relacionado / OMS

