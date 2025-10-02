2 de octubre de 2025
Sitio Andino
Día del Encargado de Edificio en Argentina: historia y celebración del 2 de octubre

Como cada año, este 2 de octubre se celebra en Argentina el Día del Encargado de Edificio. En la nota, descubrí más sobre la fecha.

Día del Encargado de Edificio en Argentina: historia y celebración del 2 de octubre

Foto: web
Por Sitio Andino Sociedad

Este 2 de octubre se celebra el Día del Encargado de Edificio en Argentina. La fecha busca reconocer la labor de los porteros, responsables del funcionamiento, la seguridad y la limpieza de los consorcios, en homenaje a la creación del sindicato que los representa desde hace 83 años.

Por qué se conmemora el Día del Encargado de Edificio en Argentina

La efeméride nacional se instauró en recuerdo de la fundación del Sindicato Único de Encargados y Ayudantes de Casas de Renta (Sueyacr), el 2 de octubre de 1942. Esta organización representó a los encargados de edificios en los primeros años de la profesión, cuando en la década de 1940 la ciudad de Buenos Aires ya contaba con más de 30 mil departamentos y la figura del portero comenzó a consolidarse como una tarea esencial.

Con el tiempo, el Sueyacr evolucionó hasta convertirse en el actual Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh), a partir de 1959, año en que también se sancionó la ley que dio origen a los consorcios bajo el régimen de propiedad horizontal.

Encargado de edificios - Portero (1)
La sede central de Suterh se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy en día, los encargados cumplen un rol clave en el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de los edificios y sus habitantes. También actúan como intermediarios entre propietarios e inquilinos, gestionan correspondencia y colaboran en la resolución de problemas de infraestructura.

¿Trabajan los encargados el 2 de octubre?

De acuerdo con el Convenio Colectivo de Trabajo, el artículo 13° establece el 2 de octubre como el Día del/la Trabajador/a de Propiedad Horizontal. En consecuencia, el personal tiene la jornada libre de servicio. En caso de que un encargado deba trabajar en esta fecha, se le deberá abonar como si se tratara de un feriado.

Fuente: ADM en línea

