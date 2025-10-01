1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este miércoles 1 de octubre: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre

 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo 3309 de este miércoles 1 de octubre, cuál fue el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Este sorteo, que se llevará adelante a las 21.15, pondrá en juego un pozo de $4.200.000.000, y las quinielas registraron 1.200.000 apuestas en todo el país.

Lee además
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3308 del domingo 28 de septiembre
Quini 6: de dónde son los nuevos millonarios y cuánto se llevaron
¡Una locura de premio!

Quini 6: de dónde son los nuevos millonarios y cuánto se llevaron

Quini 6: resultados del sorteo del miércoles 1 de octubre

  • Tradicional

  • La Segunda

  • Revancha

  • Siempre Sale Quini 6

  • Pozo extra

Quini 6
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3309 del miércoles 1 de octubre

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3307 del miércoles 24 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3306 del domingo 21 de septiembre

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

1 de octubre: por qué se celebra el Día Mundial del Vegetarianismo

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

Habrá corte de luz en varios departamentos de Mendoza este miércoles 1 de octubre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, miércoles 1 de octubre

Sube la temperatura: el pronóstico del tiempo para este miércoles 1 de octubre

LO QUE SE LEE AHORA
Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre
Efemérides

Día Internacional del Café: cómo nació y por qué se festeja el 1 de octubre

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Franco Patricio Aracena de 31 años.
Conmoción

Horror en Guaymallén: desapareció el viernes y lo hallaron hoy sin vida y maniatado en su casa

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025
Tomá nota

Cuándo cobro Becas Progresar en octubre 2025

Mendoza tendrá un vuelo directo con Brasil desde enero.
A planificar las vacaciones

Mendoza estrena un vuelo directo con Brasil y gestiona nuevas rutas aéreas internacionales

Los vecinos de la localidad de El Algarrobal reclaman semáforos y mayor seguridad 
Manifestación

Vecinos de El Algarrobal reclaman soluciones urgentes tras la muerte de dos niñas

La Legislatura de Mendoza aprobó el nuevo Estatuto el Empleado Público que envió el gobernador Alfredo Cornejo. 
polémica

Es ley la modificación del estatuto del empleado público: desempató Hebe Casado

Te Puede Interesar

Víctor Fayad presenta el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Alfredo Cornejo
Legislatura provincial

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Por Sitio Andino Política
Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables.
Solidaridad

Familias temporarias: el Valle de Uco busca hogares que quieran contener a niños vulnerables

Por Natalia Mantineo
Ambos vehículos sufrieron importantes daños tras el accidente vial. 
En una esquina con semáforos

Terrible accidente vial entre dos autos en plena Ciudad de Mendoza

Por Pablo Segura