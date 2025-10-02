Mendoza habilitó el trámite online para autorizaciones de viaje de menores: cómo hacerlo paso a paso

El Poder Judicial de Mendoz avanza en la modernización de sus servicios

Por Sitio Andino Sociedad







Con el objetivo de modernizar y digitalizar los servicios judiciales, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza puso en funcionamiento un nuevo sistema que permite iniciar de manera online el trámite de autorización de viaje para menores de edad.

A través del Portal de Servicios a la Ciudadanía, los padres o tutores pueden cargar los datos del menor, adjuntar la documentación requerida y abonar los tres códigos 010 necesarios mediante la plataforma de la Administración Tributaria Mendoza (ATM).

Cómo funciona el trámite online de autorización de viaje de menores en Mendoza El trámite, que se encuentra disponible todos los días entre las 8 y las 20 horas, simplifica la gestión al reducir los tiempos de espera y permitir que gran parte del proceso se realice desde una computadora o celular con acceso a internet. La única instancia presencial es la firma ante un funcionario judicial y el retiro del permiso. La herramienta lleva dos meses de prueba piloto y ya se concretaron más de 100 autorizaciones de viaje.

teclado, notebook, computadora, informatica, tecnología.jpg El nuevo sistema permite iniciar de manera online el trámite de autorización de viaje para menores de edad Según informó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay,"lo que se hizo es un sistema nuevo en nuestra página web. Se sube el documento al portal, se paga la tasa en línea y en 24 horas se recibe legalizado. Sabemos que hay lugar en donde exigen el soporte papel, en esos casos una vez cargado el trámite, se le da un turno y lo retira de forma presencial".

En el caso de las autorizaciones de viaje, el proceso se inicia de manera online, pero se concluye de forma presencial, ya que es obligatorio certificar la firma de los progenitores o tutores. Paso a paso para realizar el trámite Ingresar a www.jusmendoza.gob.ar .

Seleccionar el botón “Portal Servicios Ciudadanía”.

Entrar a “Legalizaciones y Certificaciones”.

Completar el formulario de autorización de viaje a menores y abonar los códigos 010 en línea.

Adjuntar la documentación requerida (DNI del menor, partida de nacimiento actualizada, DNI de padres/tutores y comprobante de pago).

Esperar el mail de confirmación con día y horario para firmar y retirar el permiso. Permiso de viaje Embed - TUTORIAL PARA SOLICITUD DE PERMISO DE VIAJE ONLINE Cómo legalizar la documentación Embed - TUTORIAL PARA LEGALIZAR UN DOCUMENTO DE FORMA ONLINE Así se compran los código 010 Embed - TUTORIAL PARA COMPRA DE CÓDIGO 010 De esta forma, el Poder Judicial de Mendoza avanza en la modernización de sus servicios, acercando soluciones digitales a la comunidad con mayor transparencia, eficiencia e innovación.