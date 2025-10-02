2 de octubre de 2025
la agresora está aprehendida

Cómo sigue el joven apuñalado por su novia en General Alvear

Una pelea de pareja terminó de la peor forma cuando la mujer apuñaló a su novio. La agresión ocurrió en General Alvear, delante del bebé de ambos.

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia

Según los testimonios de los vecinos, la pareja habría discutido dentro de la vivienda y la situación terminó en tragedia

Foto: Medios Andinos
 Por Pablo Segura

El joven de 22 años que este miércoles fue apuñalado por su novia en una casa de General Alvear continúa internado en terapia intensiva, con un estado de salud grave, según informaron desde el hospital Enfermeros Argentinos en la mañana de este jueves.

Según informaron desde el centro asistencial, la víctima presenta una herida de arma blanca en la zona axilar derecha y se espera por su evolución en las próximas horas.

Mientras tanto, la agresora también quedó alojada en el mismo hospital, pero en el área de Salud Mental, y en calidad de aprehendida, a disposición de la fiscal Paula Yerfino.

Apuñalado General Alvear 01-10-25
Conmoción en General Alvear por el hecho ocurrido en el barrio San Carlos.

Conmoción en General Alvear por el hecho ocurrido en el barrio San Carlos.

Sobre calle España, a metros del cruce con Mendoza, se originó una pelea de pareja en el interior de una vivienda. Junto a los protagonistas estaba el bebé de ambos, de apenas 9 meses.

Lo cierto es que, en esa discusión, la mujer agarró un cuchillo y apuñaló a su novio, quien atinó a salir del hogar pero se desvaneció en la vereda.

Allí quedó tendido, ante la mirada de varios vecinos que no podían creer lo que había pasado.

Fuentes judiciales confirmaron hoy que el cuchillo utilizado en la agresión fue entregado por la propia acusada, y está a disposición de las autoridades para sus respectivas pericias.

En tanto que el bebé fue puesto a disposición del ETI, quien ya inició un abordaje para toda la familia.

Trascendió que la pareja habría llegado a General Alvear, hace poco tiempo, desde Rincón de los Sauces. Allí se alojaron en una casa de calle España, en el Barrio San Carlos, donde se produjo el hecho.

La justicia investiga cómo ocurrió la agresión y, en lo posible, el móvil que desencadenó el hecho.

