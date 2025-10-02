Cómo sigue el joven apuñalado por su novia en General Alvear

El joven de 22 años que este miércoles fue apuñalado por su novia en una casa de General Alvear continúa internado en terapia intensiva, con un estado de salud grave, según informaron desde el hospital Enfermeros Argentinos en la mañana de este jueves.
Según informaron desde el centro asistencial, la víctima presenta una herida de arma blanca en la zona axilar derecha y se espera por su evolución en las próximas horas.
Fuentes judiciales confirmaron hoy que el cuchillo utilizado en la agresión fue entregado por la propia acusada, y está a disposición de las autoridades para sus respectivas pericias.
En tanto que el bebé fue puesto a disposición del ETI, quien ya inició un abordaje para toda la familia.
Trascendió que la pareja habría llegado a General Alvear, hace poco tiempo, desde Rincón de los Sauces. Allí se alojaron en una casa de calle España, en el Barrio San Carlos, donde se produjo el hecho.
La justicia investiga cómo ocurrió la agresión y, en lo posible, el móvil que desencadenó el hecho.