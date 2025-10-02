Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que de la cara"

En Aconcagua Radio, Emir Félix habló sobre la visita de Milei a Mendoza.

El candidato a diputado nacional por el PJ, Emir Félix habló este jueves sobre la posible visita del presidente Javier Milei el próximo jueves 9 de octubre a San Rafael . El ex intendente dijo que es una oportunidad para que "de la cara" frente a empresarios y productores.

El ministro de Defensa de la Nación y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Luis Petri, confirmó anoche que Milei llegará a San Rafael la semana que viene .

Según anticipó, el presidente participará del tradicional almuerzo que cada 24 de octubre organiza la Cámara de Comercio Industria y Agropecuaria de San Rafael (pero que este año por las elecciones, se adelantó).

En ese sentido, este jueves Emir Félix -presidente del PJ provincial y referente del peronismo sanrafaelino- se refirió a esta posible visita . En Aconcagua Radio , explicó que "es una oportunidad política que venga a una tierra donde están las fábricas cerrando todos los días, donde los comercios están cerrando, donde el producto no vale nada".

"El sector empresario del Sur tiene terribles reclamos por la situación que se está viviendo, ni hablar del turismo que está prácticamente cerrado. Que venga a poner la cara", lanzó Félix en el segmento "La Lengua Suelta" del programa "Hermoso Caos".

" El Almuerzo de las Fuerzas Vivas en mítico, donde el sector empresario planea los reclamos y el gobierno respond e", agregó.

Emir Félix en Aconcagua Radio.

Críticas al Gobierno provincial y nacional

"Esta es una economía que está devastando Mendoza, el sector vitivinicola está en una situacion alarmante, ni hablar de la fruticultura. Están dejando morir al agro", dijo Félix y lanzó: "Falta ponerse en posicion de reclamo y marcar una postura con firmeza".

"En otros años si hubieran cerrado las empresas que están cerrando hoy, hubiéramos tenido manifestaciones muy fuertes", dijo.

"Es muy delicado cuando un Gobierno provincial en vez de defender la economía de Mendoza, decide hacer un acuerdo electoral y que nada pase, esconder los reclamos debajo de la alfombra", cuestionó.

Y agregó que esos reclamos los termina haciendo la oposición, "con muchas menos condiciones para poder establecer marcos de comunicación de los que tiene el Gobierno provincial".

