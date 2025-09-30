30 de septiembre de 2025
General Alvear: la Federación de Productores se debilita y piden una renovación

Dirigentes históricos en General Alvear se alejaron y crece la idea de que las nuevas generaciones deben impulsar una asociación más fuerte.

Por Sitio Andino Departamentales

Las agrupaciones de productores en agricultura en el departamento de General Alvear supieron ser protagonistas en muchas de las problemáticas de la comunidad, no solo en lo que refiere al agro. Sin embargo, desde un tiempo a esta parte han ido perdiendo representatividad, dirigentes que ya no están, algunos que pasaron al otro lado del mostrador y otros por el desgaste propio de las coyunturas.

Los precios de la producción y el desánimo, principalmente, según palabra de varios de los consultados, aparecen como motivos relevantes para conocer el actual presente de la Federación. Muchos sostienen que los más jóvenes deberían retomar aquel camino señero y constituirse unidos en una Asociación que tenga más peso y pueda defenderse, ante los industriales.

Productores de General Alvear se refirieron al presente del sector

Embed - ASOCIACIONES DE PRODUCTORES: ¿PERDIERON VOZ?

