Alumnos de General Alvear recolectan donaciones para hogares infantiles

Alumnos del Instituto San Antonio de General Alvear llevan adelante una campaña solidaria, una tradición de años que permite llegar a chicos del Hogar Divina Providencia y San Martín de Tours de Rama Caída con distintos elementos que hacen al quehacer de la institución.
Se recolectan artículos de limpieza, aseo personal y librería, entre otros, que luego forman parte de la donación. Más allá del gesto, representa un intercambio de vivencias y amor entre las comunidades educativas.
La preceptora del Instituto deeducación, Susana Molero, se refirió a esta campaña y comentó: "Hace mucho tiempo que tercer año es el encargado junto a su preceptor y profesores de solicitar los elementos que se necesiten desarrollar todas las actividades concernientes a llevar adelante este proyecto integral y formativo que se denomina el "Servicio en alegría".
Los alumnos reflejaron que este proyecto integra las materias: Formación Integral de la Persona, Cultura Juveniles, Sociología, Prácticas Artísticas y las materias que han estado colaborando en el año y se han integrado.
Campaña solidaria de donaciones de alumnos de General Alvear
