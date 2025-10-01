1 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Compromiso solidario

Alumnos de General Alvear recolectan donaciones para hogares infantiles

Alumnos del Instituto San Antonio de General Alvear recolectan artículos de limpieza, aseo y librería para el Hogar Divina Providencia y San Martín de Tours.

Preceptora y alumnos del Instituto San Antonio de General Alvear.

Preceptora y alumnos del Instituto San Antonio de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Alumnos del Instituto San Antonio de General Alvear llevan adelante una campaña solidaria, una tradición de años que permite llegar a chicos del Hogar Divina Providencia y San Martín de Tours de Rama Caída con distintos elementos que hacen al quehacer de la institución.

Se recolectan artículos de limpieza, aseo personal y librería, entre otros, que luego forman parte de la donación. Más allá del gesto, representa un intercambio de vivencias y amor entre las comunidades educativas.

Lee además
El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
Investigación

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave
Receta de la abuelaen General Alvear. video
Cocina con identidad

General Alvear celebró a su ganadora del concurso La Receta de la Abuela

La preceptora del Instituto de educación, Susana Molero, se refirió a esta campaña y comentó: "Hace mucho tiempo que tercer año es el encargado junto a su preceptor y profesores de solicitar los elementos que se necesiten desarrollar todas las actividades concernientes a llevar adelante este proyecto integral y formativo que se denomina el "Servicio en alegría".

Los alumnos reflejaron que este proyecto integra las materias: Formación Integral de la Persona, Cultura Juveniles, Sociología, Prácticas Artísticas y las materias que han estado colaborando en el año y se han integrado.

Campaña solidaria de donaciones de alumnos de General Alvear

Embed - INTERCAMBIO DE AMOR: ALUMNOS DEL ISA LLEVAN DONACIONES A HOGARES

Temas
Seguí leyendo

En General Alvear, la educación superior escribe su primera página con una egresada en Biotecnología

Abrieron un nuevo centro infanto-juvenil para la atención en salud mental en General Alvear

General Alvear: la Federación de Productores se debilita y piden una renovación

General Alvear: advierten a docentes por el cierre del plazo para validar el bono de puntaje

Video: violenta pelea entre dos adolescentes en General Alvear

Elecciones 2025 en General Alvear: ¿habrá acuerdo para llevar a cabo un debate entre los candidatos a concejal?

El asfalto llega al barrio Alvear Oeste I tras más de una década de espera

Cornejo manifestó la necesidad de mejorar la conectividad, la seguridad y la eficiencia del Paso Pehuenche

LO QUE SE LEE AHORA
Fe, cultura y tradición en Lavalle.
Fiesta religiosa y cultural

Virgen del Rosario: Lavalle vivirá tres días de fe, cultura y tradición

Las Más Leídas

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre
Efemérides

Día del Vendedor y del Vendedor Viajante: por qué se celebra este 1 de octubre

El trabajo en un juicio por jurado es remunerado. 
sorteo anual

Si tu DNI termina en estos números podés ser jurado en un juicio en el 2026

Falta poco para el fin de clases en Mendoza.
Calendario escolar 2025

Cuándo terminan las clases 2025 en Mendoza

El presidente Xeneize, Juan Román Riquelme, reveló un plan que emocionó a todo el mundo Boca.
buena noticia

Juan Román Riquelme sacudió a Boca: el anuncio que enloqueció a los hinchas y revoluciona La Bombonera

Conmoción en Guaymallén por el brutal homicidio de un hombre de 31 años. 
buscan a dos sujetos

Las claves del homicidio en Guaymallén: una bicicleta, el celular de la víctima y su entorno

Te Puede Interesar

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
Investigación

Una mujer apuñaló a su pareja en General Alvear y el hombre se encuentra grave

Por Carla Canizzaro
El Gobierno eximirá del pago del Impuesto Automotor a algunos vehículos. 
NOVEDAD

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Por Cecilia Zabala
Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026
Financiamiento

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026

Por Florencia Martinez del Rio