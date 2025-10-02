Gasoducto en San Rafael: comienza la conexión final que beneficiará a miles de familias

Gasoducto de San Rafael

Se trata de la conexión del nuevo tendido de 36 kilómetros a la actual red que alimenta a toda la ciudad y que se encuentra en la intersección de Granaderos e Iselín. Para concretar dicho empalme, se realizará una importante intervención que prevé la interrupción del tránsito en dicha intersección.

San Rafael finalizará las obras con fondos propios Se trata de una etapa crucial dentro de la inversión, pues el actual tendido recibirá la nueva conexión para ampliar la factibilidad de gas natural residencial e industrial, el objetivo final de la inversión que empezó con fondos nacionales, pero que la terminará el Municipio con fondos propios, luego de la paralización de los trabajos allá por febrero de 2024, con el nuevo Gobierno Nacional. El intendente Omar Félix, luego de obtener el dinero que adeudaba Nación, decidió que la obra se finalice con recursos municipales.

Cabe recordar que en simultáneo se trabaja en la Planta de Regulación Intermedia, situada en inmediaciones del arco de la ruta 143, en uno de los accesos a San Rafael. Dicha estructura quedó iluminada y también es clave para el abastecimiento domiciliario.