San Rafael: vecinos podrán capacitarse en huertas y granjas sustentables

Por Sitio Andino Departamentales







Las huertas y granjas familiares fueron un importante sustento para cientos de familias de las zonas rurales de San Rafael durante muchos años. La pequeña quintita en el patio, plantines de estación, algunos frutales y la cría de algunos animales eran sustento y alimento.

Con el objetivo de recuperar estas prácticas y valorizar la tarea de quienes aún las sostienen, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Rama Caída y el Municipio de San Rafael brindarán una serie de capacitaciones abiertas a la comunidad.

“Queremos que los vecinos puedan redescubrir el valor de producir alimentos sanos y sostenibles”, explicó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera. La propuesta comenzará este jueves 2 de octubre a las 10 de la mañana en el CIC de Monte Comán y consta de un taller de “capacitación integral” de huerta y granja”.

Se brindarán saberes y técnicas para combinar la tradición rural con herramientas modernas de producción sustentable.

image El cronograma en San Rafael continuará de la siguiente manera Martes 7 en Real del Padre

Jueves 9 en Villa Atuel

Jueves 16 en Las Paredes

Martes 21 en El Sosneado

Jueves 23 en El Nihuil. “Son libres y gratuitas, pensadas para pequeños productores, vecinos y familias que estén interesados en desarrollar estos proyectos”, explicó la funcionaria.