La Policía de Mendoza recuperó bienes robados gracias a su perro rastreador

El perro Nol, integrante de la Delegación de Canes Zona Sur

Por Sitio Andino Policiales







El accionar de Nol, un perro de la Policía de Mendoza, resultó clave para esclarecer un robo en San Rafael, donde delincuentes habían forzado una ventana para ingresar a una vivienda. Gracias a su intervención, se recuperaron varios de los elementos sustraídos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Tirasso, donde el propietario constató al regresar que desconocidos habían violentado una reja y se habían llevado distintos objetos. Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron una inspección ocular en el lugar y encontraron una huella de calzado deportivo.

Con esa pista, intervino el can Nol, de la Delegación de Canes Zona Sur, quien con la orden de búsqueda siguió el rastro en distintas direcciones hasta localizar parte de lo robado: una carpa, un inflador y un colchón inflable.

De esta manera, el trabajo de rastreo del perro policial permitió recuperar bienes y reforzó la investigación en curso, destacando una vez más la labor especializada de la unidad de canes en el sur mendocino.