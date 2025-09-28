28 de septiembre de 2025
{}
Mascota: por qué los perros saltan de alegría al ver a sus dueños

La ciencia explica cómo el vínculo entre perro y mascota refleja procesos biológicos y emocionales que fortalecen la relación cada día.

 Por Analía Martín

Un perro que corre, salta y mueve la cola al ver llegar a su dueño es una escena cotidiana en millones de hogares. Lo que muchos interpretan como una simple muestra de entusiasmo encierra, en realidad, procesos biológicos y emocionales. La ciencia ha comenzado a estudiar en detalle para comprender mejor el lazo entre humano y mascota.

El vínculo especial entre perro y mascota

Expertos en comportamiento animal señalan que la relación entre los perros y sus cuidadores se asemeja, en varios aspectos, al apego que desarrollan los bebés con sus padres. El perro forma lazos de afecto intensos, lo que explica que al reencontrarse con su dueño muestre gestos de efusividad como saltos, acurrucamientos o movimientos frenéticos de cola.

Estos comportamientos no son aleatorios: responden a un vínculo de confianza y a una historia compartida. Desde la década de 1960, la psicología ha adaptado métodos para estudiar cómo los perros reconocen a sus cuidadores y demuestran un apego que va mucho más allá del simple instinto.

perro saltando a persona, mascota
El perro forma lazos de afecto intensos con sus dueños

Memoria, sentidos y aprendizaje en el perro

La memoria es clave en la reacción de un perro al reencuentro. Aunque su memoria inmediata sea limitada, su memoria asociativa y episódica les permite recordar olores, sonidos y momentos compartidos. Por eso, un aroma o una palabra como “paseo” despierta una respuesta inmediata y cargada de emoción.

Los sentidos juegan un rol esencial:

  • Olfato: lo primero que activa el reconocimiento.
  • Oído: identifican la voz de su dueño y palabras específicas.
  • Vista: aunque no es su sentido más agudo, reconocen rostros familiares.

A esto se suma el aprendizaje por condicionamiento. Conductas como llevar un juguete o correr en círculos suelen recibir una respuesta positiva, reforzando su repetición en cada encuentro.

La química de la alegría compartida

La efusividad del perro también tiene una explicación hormonal. Durante el reencuentro, se libera oxitocina, conocida como la “hormona del amor”, tanto en el animal como en su cuidador. Esta sustancia intensifica las sensaciones placenteras y refuerza la conexión emocional, funcionando como un bucle de afecto que fortalece el vínculo día tras día.

Cuanto más tiempo pasa un perro sin ver a su dueño, más intensa suele ser su reacción. Aunque no midan el tiempo como los humanos, sus ritmos internos les permiten anticipar rutinas y sentir el regreso como un momento de gran alegría.

La ciencia confirma que la vida de un perro es más plena junto a su cuidador. Los saltos de alegría, los llamados “zoomies” y los gestos afectivos son manifestaciones de un lazo emocional profundo, resultado de experiencias compartidas, memoria, sentidos y química interna./Infobae.

