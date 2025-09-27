27 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
Consejos de adiestramiento

Mascota: qué dicen los expertos sobre usar el canil como castigo en perros

Especialistas advierten que encerrar a un perro como castigo afecta a la mascota y daña el vínculo emocional con su cuidador.

Mascota: qué dicen los expertos sobre usar el canil como castigo en perros

Mascota: qué dicen los expertos sobre usar el canil como castigo en perros

 Por Analía Martín

Encerrar a un perro en un canil como castigo es una práctica más común de lo que parece, pero los especialistas coinciden en que resulta contraproducente. Lejos de corregir conductas, genera ansiedad y afecta de manera negativa el vínculo entre la mascota y su dueño. La clave, según los expertos, está en cambiar el enfoque sobre su uso.

El canil como espacio seguro

Para muchos cuidadores, el canil está asociado a encierro o limitación. Sin embargo, cuando se utiliza correctamente, puede convertirse en un lugar de descanso y refugio para el perro. Los adiestradores sostienen que la jaula (o canil) debe presentarse como un sitio positivo, donde el animal pueda relajarse y sentirse protegido.

Lee además
Cómo tener un gato como mascota mejora tu felicidad y autoestima
Bienestar y los felinos

Cómo tener un gato como mascota mejora tu felicidad y autoestima
¿Es posible lograr que un gato viva hasta los 30 años?
Vida felina

¿Es posible lograr que un gato viva hasta los 30 años?

En cambio, si se emplea como castigo, el perro dejará de verlo como un espacio amigable y la asociará con miedo o soledad. Este error no sólo afecta al animal, sino también a la relación de confianza que se construye con la mascota desde sus primeros meses de vida.

perro dentro de un canil, mascota

Por qué nunca debe usarse como castigo en una mascota

Los expertos insisten en que el canil no es una prisión, sino una herramienta de acompañamiento que puede ayudar en el entrenamiento y en la rutina diaria. El problema surge cuando se transforma en un recurso de castigo. Estos son algunos de los efectos negativos que puede generar:

  • Ansiedad y estrés prolongado.
  • Rechazo al uso de la jaula en cualquier contexto.
  • Deterioro del vínculo entre perro y cuidador.
  • Posibles conductas destructivas por frustración.

La recomendación de los adiestradores es clara: nunca encerrar al perro como consecuencia de un mal comportamiento. En su lugar, conviene reforzar el aprendizaje con estímulos positivos.

cachorro en canil
El adiestramiento de tu mascota siempre tiene que ser con estímulos positivos

El adiestramiento de tu mascota siempre tiene que ser con estímulos positivos

Construir un vínculo saludable

Un perro necesita sentir confianza para desarrollar rutinas sanas. La jaula puede ser parte de ese proceso si se presenta como un refugio y no como un castigo. Los especialistas aconsejan acostumbrar al cachorro desde el inicio, asociando el espacio con momentos de calma, premios o descanso.

De este modo, la mascota entenderá la jaula como un sitio propio dentro de la casa ( afuera de ella), y no como un lugar de encierro. Al cambiar la perspectiva, el dueño no sólo protege el bienestar del animal, sino que también fortalece un lazo basado en seguridad, respeto y afecto mutuo./TN.

Temas
Seguí leyendo

Mascota: cómo saber si tu gato tiene sobrepeso y qué hacer para cuidarlo

Caída de pelo en el perro: cuándo es normal y cuándo preocuparse

Mascota activa: descubre las razas de perro más juguetonas y divertidas

¿Por qué tu gato se frota contra tu pierna y luego muerde? Significado y consejos

Mascota: las 3 razas de perro que más atención veterinaria requieren

Guaymallén acerca servicios médicos, sociales y culturales con Muni Exprés

Una gata millonaria: su dueño era un famoso diseñador y le heredó toda su fortuna

Mascota: 10 razas de perro que parecen osos

LO QUE SE LEE AHORA
Jardinería: por qué hay que poner corchos en la tierra de las plantas video
Truco verde sustentable

Jardinería: por qué hay que poner corchos en la tierra de las plantas

Las Más Leídas

El fuerte viento en Mendoza deja graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto
El saldo

El fuerte viento en Mendoza dejó graves daños: árboles caídos, incendios y un muerto

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida
Milagro

Impactante accidente en San Rafael: cayó con su auto al canal y fue rescatado con vida

Accidente vial: una persona murió tras la caída de un árbol sobre su auto
Maipú

Una mujer murió tras la caída de un árbol sobre su auto

Atención: el Paso Los Libertadores quedará habilitado este sábado
tras el temporal

Atención: el Paso Internacional Los Libertadores quedará habilitado este sábado

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre
Alta Montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 27 de septiembre

Te Puede Interesar

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas
Campo versus Gobierno

Soja y retenciones: una película de aprietes, traiciones y sospechas

Por Marcelo López Álvarez
Javier Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT
este sábado

Milei volvió al país tras su gira por EE.UU. y defendió su plan económico en la FIT

Por Sitio Andino Política
Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto
Grave

Luján de Cuyo: un motociclista sufrió graves heridas tras ser embestido por un auto

Por Juan Pablo Strappazzon