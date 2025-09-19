Lujo felino

Una gata millonaria: su dueño era un famoso diseñador y le heredó toda su fortuna

La gata más famosa del mundo es también la mascota más millonaria. Descubrí cómo vive Choupette tras heredar la fortuna de Karl Lagerfeld.

Una gata millonaria: su dueño era un famoso diseñador y le heredó toda su fortuna

Una gata millonaria: su dueño era un famoso diseñador y le heredó toda su fortuna

 Por Analía Martín

La historia de Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, sigue despertando curiosidad a más de seis años de la muerte del diseñador. No se trata de un gato cualquiera, sino de una mascota que heredó millones y que mantiene un estilo de vida que combina lujo, cuidado extremo y una rutina sorprendentemente similar a la de cualquier felino hogareño.

Un legado de lujo y estilo

Cuando Lagerfeld falleció en 2019, dejó a su querida Choupette un patrimonio estimado en 200 millones de euros, convirtiéndola en uno de los gatos más ricos de la historia. Esta Sagrado de Birmania no sólo fue la mascota del modisto alemán: se transformó en ícono de moda y modelo publicitaria, apareciendo en campañas de prestigiosas marcas internacionales.

Lee además
Mascota: ¿los gatos sienten rencor por la ausencia de su tutor? 
Emociones felinas

Mascota: ¿los gatos sienten rencor por la ausencia de su tutor?
Qué significa que tu gato se acueste sobre tus cosas, según expertos
Conducta felina

Qué significa que tu gato se acueste sobre tus cosas, según expertos

Su vida actual transcurre entre paseos al aire libre y cuidados dignos de realeza. Choupette tiene su propia agencia de representación, My Pet Agency, que gestiona colaboraciones con firmas de lujo. Además, cuenta con una cuenta oficial en Instagram donde sus cuidadores comparten fotos y videos que enamoran a miles de seguidores.

Choupette la gata millonaria y el diseñador Karl Lagerfeld
Choupette y el dise&ntilde;ador Karl Lagerfeld.

Choupette y el diseñador Karl Lagerfeld.

Rutinas de una mascota con fortuna

Aunque vive rodeada de privilegios, la gata conserva hábitos típicos de cualquier mascota. Entre sus rutinas más destacadas se encuentran:

  • Alimentación gourmet: menús diseñados especialmente para ella.
  • Descanso en almohadones exclusivos: confeccionados con telas de alta costura.
  • Cuidado estético y sanitario: un equipo de profesionales garantiza su bienestar.
  • Paseos controlados al aire libre: disfruta de trepar árboles y observar aves.

Choupette, entre el mito y la realidad de un gato estrella

Hoy, con 14 años, la gata millonaria sigue bajo los cuidados de Françoise Caçote, ex ama de llaves de Lagerfeld. Su día a día refleja que, más allá de las excentricidades, sigue siendo un gato que juega, explora y mantiene la esencia de una mascota doméstica, algo que acerca su historia a quienes aman convivir con felinos.

La figura de Choupette trasciende el mundo de la moda y se convierte en ejemplo, quizás desmedido, de cómo las mascotas pueden ocupar un lugar central en la vida de sus dueños. Entre lujos, afecto y un patrimonio millonario, este gato heredero confirma que la devoción hacia los felinos no tiene límites.

Temas
Seguí leyendo

Lo que tu gato quiere decirte cuando trae ratones o insectos a casa, según los expertos

Jardinería: cómo hacer un licuado de cáscara de banana y vinagre que haga feliz a tus plantas

Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 18 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Dormir siempre boca abajo: qué revela la psicología sobre esta postura

Cómo cultivar un árbol de cerezo y cosechar sus frutos en tiempo record

Mascota: 10 razas de perro que parecen osos

La nutrición con sello mendocino: ¿es posible una alimentación completa a base de productos locales?

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 19 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

El robo ocurrió en inmediaciones al asentamiento Castro, en Guaymallén. 
Inseguridad

Robo piraña en Guaymallén: asaltaron un colectivo en pleno recorrido

Los Empleados de Comercio en Mendoza celebran el 22 de septiembre y no habrá actividad.
Asueto

Los empleados de Comercio de Mendoza celebran el 22 de septiembre: qué pasará con la actividad

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?
Esta tarde de jueves

Tembló en Mendoza: se movió el piso en la provincia, ¿lo sentiste?

El pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza.
El clima

Tormentas, el pronóstico del tiempo este viernes 19 de septiembre en Mendoza

Una feroz pelea en Las Heras terminó con disparos disuasivos y gases lacrimógenos
Tensión

Video: violenta pelea entre estudiantes de una escuela de Las Heras desató un amplio operativo policial

Te Puede Interesar

El dólar oficial inicia el viernes en un nuevo máximo histórico, superando los $1.500
MERCADO CAMBIARIO

El dólar oficial inicia el viernes con un nuevo máximo histórico, superando los $1.500

Por Sitio Andino Economía
El Gobierno busca un nuevo modelo de explotación para el Aconcagua Arena. 
a manos privadas

El Gobierno concesionará el Aconcagua Arena: por qué quiere que lo administren privados

Por Sitio Andino Política
El Gobierno de Mendoza dispuso la intervención de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Guaymallén.
Denuncias

Por qué el Gobierno de Mendoza intervino a los Bomberos de Guaymallén

Por Florencia Martinez del Rio