Una gata millonaria: su dueño era un famoso diseñador y le heredó toda su fortuna

La historia de Choupette, la gata de Karl Lagerfeld , sigue despertando curiosidad a más de seis años de la muerte del diseñador. No se trata de un gato cualquiera , sino de una mascota que heredó millones y que mantiene un estilo de vida que combina lujo, cuidado extremo y una rutina sorprendentemente similar a la de cualquier felino hogareño.

Cuando Lagerfeld falleció en 2019, dejó a su querida Choupette un patrimonio estimado en 200 millones de euros , convirtiéndola en uno de los gatos más ricos de la historia. Esta Sagrado de Birmania no sólo fue la mascota del modisto alemán: se transformó en ícono de moda y modelo publicitaria, apareciendo en campañas de prestigiosas marcas internacionales.

Su vida actual transcurre entre paseos al aire libre y cuidados dignos de realeza. Choupette tiene su propia agencia de representación, My Pet Agency , que gestiona colaboraciones con firmas de lujo. Además, cuenta con una cuenta oficial en Instagram donde sus cuidadores comparten fotos y videos que enamoran a miles de seguidores.

Alimentación gourmet: menús diseñados especialmente para ella.

Descanso en almohadones exclusivos: confeccionados con telas de alta costura.

Cuidado estético y sanitario: un equipo de profesionales garantiza su bienestar.

: un equipo de profesionales garantiza su bienestar. Paseos controlados al aire libre: disfruta de trepar árboles y observar aves.

Choupette, entre el mito y la realidad de un gato estrella

Hoy, con 14 años, la gata millonaria sigue bajo los cuidados de Françoise Caçote, ex ama de llaves de Lagerfeld. Su día a día refleja que, más allá de las excentricidades, sigue siendo un gato que juega, explora y mantiene la esencia de una mascota doméstica, algo que acerca su historia a quienes aman convivir con felinos.

La figura de Choupette trasciende el mundo de la moda y se convierte en ejemplo, quizás desmedido, de cómo las mascotas pueden ocupar un lugar central en la vida de sus dueños. Entre lujos, afecto y un patrimonio millonario, este gato heredero confirma que la devoción hacia los felinos no tiene límites.