Mascota: ¿los gatos sienten rencor por la ausencia de su tutor? 

Los gatos son una mascota sensible y compleja , con una memoria emocional capaz de asociar experiencias negativas con personas o situaciones específicas. Aunque su memoria de corto plazo dura alrededor de 16 horas, los recuerdos vinculados a emociones intensas pueden persistir mucho más tiempo. Por eso, la ausencia del tutor puede generar desconfianza o incomodidad .

Un gato que se siente herido o resentido por la ausencia de su dueño suele mostrar cambios claros en su comportamiento. No es rencor como el de los humanos, pero sí una huella emocional. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Estas conductas pueden intensificarse si la ausencia del tutor se repite o coincide con otros cambios en el entorno, como la llegada de otra mascota o un integrante nuevo a la familia.

¿Cuánto tiempo puede durar el rencor en los gatos?

El período de “rencor” felino es variable. En situaciones leves, un gato puede recuperar la calma en horas o días. Sin embargo, cuando se trata de experiencias cargadas de estrés o de ausencias prolongadas, la desconfianza puede mantenerse durante semanas o incluso meses. La clave está en reconocer a tiempo los signos de malestar.

Cómo recuperar la confianza de tu mascota

La reconstrucción del vínculo requiere paciencia y empatía. Para que tu gato vuelva a sentirse seguro y cercano, podés poner en práctica estas recomendaciones:

Asociaciones positivas: ofrecé su comida favorita, caricias suaves o juegos interactivos.

ofrecé su comida favorita, caricias suaves o juegos interactivos. Rutinas estables: mantené horarios regulares de alimentación y juego.

mantené horarios regulares de alimentación y juego. Respeto a su espacio: no lo fuerces al contacto físico, dejá que sea él quien se acerque.

no lo fuerces al contacto físico, dejá que sea él quien se acerque. Atención profesional: si la hostilidad o el malestar persisten, consultá a un veterinario o etólogo especializado.

En definitiva, los gatos no guardan rencor en el sentido humano, pero sí recuerdan y reaccionan frente a experiencias negativas o ausencias prolongadas. Con amor, constancia y un entorno seguro, es posible fortalecer el vínculo y devolver la armonía a la convivencia./Mundo deportivo.