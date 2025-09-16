Emociones felinas

Mascota: ¿los gatos sienten rencor por la ausencia de su tutor?

Descubrí si una mascota como el gato que actúa con indiferente al regreso de su tutor tras varios días es realmente rencor o instinto. Cómo recuperar su cariño.

Mascota: ¿los gatos sienten rencor por la ausencia de su tutor?&nbsp;

Mascota: ¿los gatos sienten rencor por la ausencia de su tutor? 

 Por Analía Martín

Los gatos son una mascota sensible y compleja, con una memoria emocional capaz de asociar experiencias negativas con personas o situaciones específicas. Aunque su memoria de corto plazo dura alrededor de 16 horas, los recuerdos vinculados a emociones intensas pueden persistir mucho más tiempo. Por eso, la ausencia del tutor puede generar desconfianza o incomodidad.

Señales de que tu gato está molesto

Un gato que se siente herido o resentido por la ausencia de su dueño suele mostrar cambios claros en su comportamiento. No es rencor como el de los humanos, pero sí una huella emocional. Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran:

Lee además
Lenguaje corporal de las mascotas: cómo los perros le dicen basta a sus dueños
Comunicación canina

Lenguaje corporal de las mascotas: cómo los perros le dicen "basta" a sus dueños
Qué significa que tu gato se acueste sobre tus cosas, según expertos
Conducta felina

Qué significa que tu gato se acueste sobre tus cosas, según expertos
  • Evitar el contacto o esconderse.
  • Miradas fijas y orejas hacia atrás.
  • Bufidos, arañazos o actitudes defensivas.
  • Alteraciones en el sueño, el apetito o el aseo personal.
gato en la cocina.png
Si tuviste o ten&eacute;s un gato como mascota, sabr&aacute;s de su indiferencia despu&eacute;s de las vacaciones

Si tuviste o tenés un gato como mascota, sabrás de su indiferencia después de las vacaciones

Estas conductas pueden intensificarse si la ausencia del tutor se repite o coincide con otros cambios en el entorno, como la llegada de otra mascota o un integrante nuevo a la familia.

¿Cuánto tiempo puede durar el rencor en los gatos?

El período de “rencor” felino es variable. En situaciones leves, un gato puede recuperar la calma en horas o días. Sin embargo, cuando se trata de experiencias cargadas de estrés o de ausencias prolongadas, la desconfianza puede mantenerse durante semanas o incluso meses. La clave está en reconocer a tiempo los signos de malestar.

Cómo recuperar la confianza de tu mascota

La reconstrucción del vínculo requiere paciencia y empatía. Para que tu gato vuelva a sentirse seguro y cercano, podés poner en práctica estas recomendaciones:

  • Asociaciones positivas: ofrecé su comida favorita, caricias suaves o juegos interactivos.
  • Rutinas estables: mantené horarios regulares de alimentación y juego.
  • Respeto a su espacio: no lo fuerces al contacto físico, dejá que sea él quien se acerque.
  • Atención profesional: si la hostilidad o el malestar persisten, consultá a un veterinario o etólogo especializado.
1000_F_313331452_2sfYkvveDC7CJoZTMUoywAQm42cSBK44-transformed.jpeg
El comportamiento de estas mascotas es, a&uacute;n hoy en d&iacute;a, todo un enigma

El comportamiento de estas mascotas es, aún hoy en día, todo un enigma

En definitiva, los gatos no guardan rencor en el sentido humano, pero sí recuerdan y reaccionan frente a experiencias negativas o ausencias prolongadas. Con amor, constancia y un entorno seguro, es posible fortalecer el vínculo y devolver la armonía a la convivencia./Mundo deportivo.

Temas
Seguí leyendo

Por qué mi perro come piedras y objetos no comestibles y cómo evitarlo

Lo que tu gato quiere decirte cuando trae ratones o insectos a casa, según los expertos

Descubren mutación que permite detectar enfermedad cardíaca en perros Golden Retriever

Las tres razas de perro con menor esperanza de vida, según un estudio

Cachorro de gato: los consejos de los expertos para que crezca feliz y no estresarte

El increíble origen del gato himalayo: un curioso cruce de razas

La Municipalidad de Mendoza refuerza el bienestar animal con el Móvil Veterinario

¿Por qué mi perro se muerde la cola? Causas y soluciones prácticas

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 16 de septiembre: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

El monto de la recompensa es de $10.500.000 por cada uno de los tres hombres desaparecidos en Mendoza en 2023
Desaparecieron en 2023

Ofrecen una recompensa millonaria por tres hombres desaparecidos en Mendoza

El femicida fue hallado ahorcado en su celda. 
cárcel almafuerte

Hallaron muerto al autor del femicidio de Natalia Tagua en San Rafael

El siniestro ocurrió en la Curva de Guido, en plena Alta Montaña. 
demoras en el tránsito

Grave choque frontal en Alta Montaña: un turista herido

El procedimiento contó con el seguimiento de las cámaras de seguridad y el accionar del CEO
Operativo coordinado

Una pareja armada quedó detenida tras un brutal ataque a adolescentes en el Parque San Martín

Todavia no empieza y en Masterchef Celebrity los famosos ya se bajan.
Polémica

Todavía no empieza y en MasterChef Celebrity los famosos ya se bajan

Te Puede Interesar

Consultá en el padrón electoral dónde voto video
Antes de ir a las urnas

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Por Facundo La Rosa
Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones.
Naftas y Precios

Micro pricing de YPF: diferencias de hasta 8% en los combustibles entre estaciones

Por Marcelo López Álvarez
Javier Milei dio a conocer las principales variables proyectadas para el Presupuesto 2026.
Previsiones

Presupuesto 2026: las principales variables proyectadas por Javier Milei

Por Sitio Andino Política