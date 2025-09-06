¿Por qué mi perro se muerde la cola? Causas y soluciones prácticas

Ver a un perro persiguiéndose y mordiéndose la cola puede parecer un juego simpático, pero en realidad es un comportamiento que muchas veces esconde algo más profundo. Esta acción puede deberse a causas físicas, emocionales o de conducta, y comprenderlas es clave para cuidar la salud y el bienestar de tu mascota.

Los especialistas señalan que este hábito puede tener múltiples orígenes. No siempre se trata de un problema grave, pero conviene prestar atención. Entre las causas más habituales se encuentran:

No hay que subestimar este comportamiento en nuestras mascotas. Si tu perro se muerde la cola con frecuencia, podría estar indicando un problema que necesita revisión veterinaria. En algunos casos, lo que comienza como un simple juego se transforma en un problema de conducta difícil de corregir. Por eso, detectar la causa a tiempo es fundamental para evitar complicaciones.

El aburrimiento es otra de las explicaciones más frecuentes. Un perro que pasa mucho tiempo solo o sin estímulos tiende a desarrollar hábitos repetitivos. Aquí, los paseos, juegos interactivos y juguetes masticables pueden ser grandes aliados para redirigir su energía.

Cómo ayudar a tu perro a dejar este hábito

Para mejorar la situación, los especialistas recomiendan:

No regañar ni castigar , ya que solo genera más ansiedad.

, ya que solo genera más ansiedad. Ofrecer distracciones , como paseos, juegos o nuevas rutinas.

, como paseos, juegos o nuevas rutinas. Mantener la desparasitación al día para evitar molestias externas.

para evitar molestias externas. Revisar su piel y pelaje con frecuencia en busca de heridas o irritaciones.

con frecuencia en busca de heridas o irritaciones. Consultar al veterinario o un etólogo si el comportamiento persiste.

El cuidado constante y la observación son las mejores herramientas para garantizar que tu perro viva feliz y saludable. Comprender estas señales permite fortalecer el vínculo con tu mascota y atender sus necesidades de manera adecuada./Mundo deportivo.