Tres razas de perros que no conviene adoptar si es tu primera vez

Expertos en mascotas advierten qué razas de perro pueden resultar un desafío para dueños primerizos y qué tener en cuenta antes de adoptar.

 Por Analía Martín

Adoptar un perro es una experiencia emocionante, pero también supone una gran responsabilidad. Los expertos en mascotas coinciden en que no todas las razas son adecuadas para quienes se inician como tutores. Algunas demandan más tiempo, energía y conocimientos de los que un dueño primerizo suele poder ofrecer, lo que puede generar frustración y problemas de convivencia.

Perros con mucha energía y exigencia

Una de las razas que más suele atraer a los adoptantes es el Border collie, famoso por su inteligencia y capacidad de aprendizaje. Sin embargo, su necesidad de estimulación física y mental es tan alta que puede desbordar a quienes no cuentan con experiencia previa. Si no recibe la actividad adecuada, desarrolla conductas obsesivas o destructivas.

Algo similar ocurre con el Pastor belga malinois, un perro que brilla en labores policiales y de seguridad. Su ímpetu y energía lo convierten en un excelente trabajador, pero sin un guía experimentado puede resultar incontrolable. No se trata de una mascota ideal para quienes buscan un compañero tranquilo y fácil de educar.

Border collie, pastor belga malinois y husky siberiano: razas de perro que necesitan de un tutor experimentado&nbsp;

Belleza que puede confundir

El Husky siberiano es otra de las razas que los expertos recomiendan evitar como primer perro. Su aspecto majestuoso suele enamorar a quienes buscan un can llamativo, pero su carácter independiente y escapista lo hace difícil de manejar. Además, es testarudo, de gran energía y con fuerte instinto de caza, lo que exige paciencia y constancia en la educación.

Lo que los expertos aconsejan

Si estás pensando en adoptar por primera vez, los especialistas recomiendan considerar razas más dóciles, de temperamento estable y con necesidades físicas moderadas. Algunas opciones de razas más accesibles para principiantes pueden ser:

  • Labrador retriever
  • Golden retriever
  • Caniche (poodle)
Perros ideales para tener una mascota por peimera vez

La clave es analizar tu estilo de vida, tu tiempo disponible y tu nivel de experiencia. Un perro no es solo una mascota, es un compañero de vida que depende de ti para su bienestar. Elegir la raza adecuada desde el inicio garantiza una convivencia armoniosa y feliz para ambos./El confidencial.

