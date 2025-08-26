Tecnología y bienestar animal

Tesla y su "modo perro": el auto que cuida de tu mascota cuando no estás dentro

El “modo perro” de los autos Tesla promete seguridad para tu mascota cuando se queda solo en el vehículo, pero también plantea puntos a tener en cuenta.

 Por Analía Martín

La preocupación por el bienestar de las mascotas dentro de los autos llevó a Tesla a desarrollar una función pensada exclusivamente para ellas. El llamado “modo perro” regula la temperatura del habitáculo, muestra mensajes visibles en la pantalla central y permite al dueño supervisar en tiempo real al animal desde su celular.

Cómo funciona el “modo perro” de Tesla

Esta característica se basa en el sistema de climatización inteligente de la marca. Una vez activada, la calefacción o el aire acondicionado mantienen la temperatura estable, evitando riesgos por calor o frío. En la pantalla aparece un aviso dirigido a los transeúntes que aclara que el perro está bien y que el sistema está activo.

Además, desde la aplicación de Tesla el propietario puede acceder a la cámara interior y observar tu mascota en vivo, sumando tranquilidad para ausencias breves.

  • Desde el menú de climatización en la pantalla del vehículo.
  • A través de la aplicación móvil de Tesla.
  • Con un simple comando de voz.

Está disponible en los modelos Model 3, Model Y, Model S y Model X, pero no en el Tesla Roadster de primera generación de Tesla Motors. El consumo de batería es moderado (entre 1 y 3% por hora) y se desactiva automáticamente si el nivel baja del 20%.

modo perro de Tesla, mascota
Captura de pantalla de un perro dentro de un Tesla

Captura de pantalla de un perro dentro de un Tesla

Precauciones para los dueños de mascotas

Si bien esta tecnología ofrece una capa de seguridad extra, no exime al dueño de su responsabilidad. Se recomienda:

  • Verificar siempre que la batería tenga carga suficiente.
  • Usar parasoles para reducir la exigencia del aire acondicionado.
  • Evitar dejar al perro largos periodos dentro del coche, aun con el modo activo.
  • Informarse sobre la normativa local respecto al cuidado de animales en vehículos.

El origen de esta función está ligado a incidentes en donde personas rompen ventanillas para rescatar perros que parecían estar en riesgo. Con esta actualización de software, Tesla buscó proteger a las mascotas y evitar malentendidos que puedan poner en riesgo tanto al animal como al vehículo./Infobae.

