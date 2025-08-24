Cómo serán las mascotas del futuro según la inteligencia artificial

Las mascotas siempre han sido parte fundamental de la vida humana , pero la tecnología está empezando a redefinir este vínculo. Según predicciones de la inteligencia artificial, el concepto de tener un perro o un gato podría transformarse en algo muy distinto en las próximas décadas, combinando biotecnología y robótica en los hogares.

De acuerdo con proyecciones de la IA, el futuro de las mascotas no se limitará a las especies tradicionales . Científicos podrían crear híbridos diseñados con fines específicos, desde mejorar la salud humana hasta colaborar con el cuidado del medio ambiente. Esta tendencia uniría avances en genética con un profundo enfoque ecológico.

Alerta silvestre Animales "zombies" en Estados Unidos: qué son y por qué generan preocupación

Embed

Mascotas robóticas y personalizadas

La inteligencia artificial también imagina un futuro en el que los hogares puedan contar con mascotas robóticas capaces de imitar emociones y comportamientos reales. Estos androides se adaptarían al estilo de vida de cada persona, ajustando sus niveles de afecto, energía y compañía de acuerdo con la personalidad de su dueño.

Entre sus ventajas, se destaca que no enferman, no envejecen y no requieren cuidados tradicionales, como alimentación o visitas al veterinario. Para quienes no tienen tiempo o presentan alergias, podrían convertirse en una alternativa viable sin renunciar a la experiencia de tener un compañero.

pájaro del futuro según la IA Un pájaro que al volar purifica el aire, los animales del futuro que imagina la IA

¿Un reemplazo o una nueva forma de vínculo?

Aunque estas propuestas resulten innovadoras, los expertos señalan que la relación emocional con un animal real es difícil de reemplazar. La compañía de un perro o un gato involucra experiencias únicas que un robot difícilmente podría reproducir por completo. Más que un reemplazo, se trataría de sumar alternativas que respondan a los desafíos de la vida moderna.

El futuro de las mascotas según la inteligencia artificial promete un escenario en el que la biotecnología y la robótica convivirán con nuestras especies favoritas. El desafío será equilibrar la innovación con el valor afectivo y natural que los animales han tenido siempre en la vida humana./TycSport.