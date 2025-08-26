Predicciones

Conocé el horóscopo para este martes 26 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este martes 26 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis

Horóscopo del martes 26 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Tu energía se renovará y estarás listo para tomar decisiones rápidas en el trabajo. En el amor, podrías sentir la necesidad de dar un paso más. Consejo: escuchá tu intuición antes de lanzarte.

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco.
Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Un día ideal para ordenar tus cuentas y poner límites en gastos innecesarios. En lo personal, una conversación con un familiar traerá calma. Consejo: no subestimes el poder de lo simple.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La comunicación será tu aliada: mails, llamadas o mensajes importantes fluirán mejor que nunca. En el amor, alguien puede sorprenderte con palabras sinceras. Consejo: confiá en tu poder de expresión.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Se avecinan buenas noticias en lo económico, quizás un cobro atrasado o una ayuda inesperada. Emocionalmente, será clave dejar de lado la nostalgia. Consejo: soltá lo que pesa, quedate con lo que nutre.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu carisma se potenciará y atraerás nuevas oportunidades tanto sociales como laborales. Estarás más seguro que nunca de lo que querés. Consejo: no dejes que el orgullo te juegue en contra.

Conocé lo que la astrología le depara a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Un día para reflexionar y bajar revoluciones. Podrías sentirte algo introspectivo, pero será positivo para ordenar tu mente y emociones. Consejo: escuchá tu voz interior, tiene mucho que decirte.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Será una jornada ideal para conectar con amigos y proyectos grupales. Te sentirás acompañado y con apoyo para concretar tus planes. Consejo: rodeate de quienes te suman.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

El ámbito laboral o profesional cobrará protagonismo. Tus esfuerzos empiezan a ser reconocidos y una figura influyente podría abrirte puertas. Consejo: sé firme con tus metas, el éxito está cerca.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Una energía expansiva te motiva a soñar en grande. Puede aparecer una oportunidad de viaje o de formación que amplíe tus horizontes. Consejo: mantené la fe en lo que estás construyendo.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Los vínculos íntimos se fortalecen. Será un buen día para conversaciones profundas y compromisos importantes. En lo económico, llega una solución inesperada. Consejo: dejá que la confianza guíe tus pasos.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El día gira en torno a las relaciones. Si estás en pareja, la complicidad se renueva; si estás soltero, alguien nuevo puede despertar tu interés. Consejo: abrí tu corazón, pero con autenticidad.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Tu rutina mejora: hábitos saludables o una nueva organización te traerán bienestar. En el trabajo, tu esfuerzo empieza a notarse. Consejo: cuidá tu cuerpo y tu energía.

