Animales “zombies” en Estados Unidos: qué son y por qué generan preocupación

Los animales con extrañas lesiones cutáneas detectados en distintas regiones de Estados Unidos despertaron la preocupación de especialistas y vecinos. Aunque el fenómeno no representa un riesgo directo para las personas ni para las mascotas, las imágenes de ardillas y conejos afectados generan dudas y temor en la población.

En los últimos meses, ardillas con verrugas y sin pelo fueron vistas en jardines y parques del noreste de Estados Unidos . El recuerdo aún reciente de los llamados “conejos zombies” en Colorado reactivó la inquietud: en ambos casos, los animales mostraban deformaciones visibles en la piel y la cabeza. Los expertos confirmaron que se trata de enfermedades virales propias de la fauna silvestre.

Equilibrio y naturaleza Yoga al aire libre en Mendoza: lugares para conectar con la naturaleza

Bienestar felino Expertos advierten sobre el impacto que podría tener sacar a pasear a tu gato con correa

La bióloga Shevenell Webb explicó que las ardillas afectadas presentan viruela de la ardilla, provocada por el virus Leporiporox. Aunque su aspecto resulte impactante, los especialistas insisten en que no representan peligro para humanos ni para mascotas como perros o gatos, ya que la enfermedad no se transmite a otras especies .

El virus se transmite principalmente a través de insectos y, en el caso de las ardillas, los comederos para pájaros actúan como focos de contagio . Cuando los animales se alimentan, dejan saliva con partículas virales que otros ejemplares recogen después. Este detalle llevó a las autoridades a recomendar a los vecinos retirar comederos de sus patios y jardines para evitar la propagación.

| Conejos zombis: virus del papiloma de Shope desconcierta a EE.UU. Algunos conejos avistados en Fort Collins, Colorado, muestran crecimientos alarmantes descritos como protuberancias negras similares a tentáculos que salen de sus cabezas, una situación que ha alarmado a… pic.twitter.com/KRx2OQXV0y

En conejos y liebres, la fibromatosis puede provocar tumores que, aunque rara vez graves, llegan a debilitar al animal. La mayoría de los ejemplares logra recuperarse en un plazo de cuatro a ocho semanas, sin necesidad de intervención médica.

image Conejo con verrugas debido al virus Leporiporox, uno de los animales afectados en Estados Unidos.

Reacciones y recomendaciones para dueños de mascotas

El impacto visual de estas lesiones llevó a que las redes sociales bautizaran a los ejemplares como “animales zombies”. Sin embargo, los expertos piden calma. La clave es mantener el contacto controlado entre fauna silvestre y espacios domésticos, especialmente en zonas rurales.

A modo de síntesis, los especialistas sugieren:

Evitar instalar comederos para pájaros en jardines.

Mantener la limpieza de los patios para no atraer fauna silvestre.

Reportar a las autoridades la presencia de animales con lesiones visibles.

Aunque el aspecto de estos “animales zombies” impresiona y genera alarma, la ciencia confirma que no suponen una amenaza para las personas ni para las mascotas. Lo esencial es mantener hábitos de convivencia responsables y colaborar en el monitoreo de la fauna local, protegiendo así tanto a los animales silvestres como al entorno doméstico./Infobae.