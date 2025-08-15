Salud felina

Científicos revelan que los gatos pueden adquirir Alzheimer: cómo detectarlo

Científicos hallaron similitudes entre la demencia en el gato y el Alzheimer humano. Este descubrimiento cambia la mirada sobre el cuidado de la mascota.

Científicos revelan que los gatos pueden adquirir Alzheimer: cómo detectarlo

Científicos revelan que los gatos pueden adquirir Alzheimer: cómo detectarlo

 Por Analía Martín

La demencia no es solo un problema humano: tu mascota también puede padecerla. Científicos descubrieron que los gatos mayores pueden desarrollar deterioro cognitivo similar al Alzheimer, con acumulación de proteínas que afectan la memoria y el razonamiento. Este hallazgo abre nuevas perspectivas para su diagnóstico, tratamiento y cuidado, ofreciendo herramientas para mejorar la calidad de vida de los felinos.

La ciencia confirma un hallazgo clave sobre los gatos

Un estudio internacional reveló que en los cerebros de gatos con síntomas de demencia se acumula la proteína beta amiloide, la misma que daña las conexiones neuronales en personas con Alzheimer. Esta similitud podría ayudar a avanzar en la medicina veterinaria y en la investigación humana.

Lee además
Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor
La compañía de una mascota

Una veterinaria mendocina explicó cómo elegir la mascota perfecta para un adulto mayor
Qué significa la “M” en la frente de los gatos atigrados
Misterio felino

Qué significa la "M" en la frente de los gatos atigrados

El análisis se realizó en 25 felinos de distintas edades, encontrando mayor deterioro en los más viejos. Entre los síntomas que pueden alertar se incluyen desorientación, cambios en las rutinas, confusión nocturna, falta de interés en el juego o la comida y pelaje descuidado. Detectar estos signos temprano es fundamental para ofrecer un manejo adecuado.

gato viejo, mascota
Cient&iacute;ficos revelan que los gatos pueden adquirir Alzheimer: c&oacute;mo detectarlo

Científicos revelan que los gatos pueden adquirir Alzheimer: cómo detectarlo

Síntomas y diagnóstico en la mascota

La demencia felina, conocida como síndrome de disfunción cognitiva (SDC), suele confundirse con el envejecimiento normal. Por eso, los especialistas recomiendan una evaluación veterinaria para descartar otras enfermedades como hipertiroidismo, hipertensión o problemas renales.

El diagnóstico puede incluir análisis de sangre, control de presión arterial y pruebas neurológicas. Aunque no existe una cura definitiva, el tratamiento busca mejorar la calidad de vida del gato, reduciendo la ansiedad y manteniendo su mente activa.

Cómo cuidar a un gato con deterioro cognitivo

Una vez confirmado el SDC, los cambios en el hogar pueden marcar la diferencia:

  • Mantener rutinas predecibles.
  • Evitar cambios bruscos en el entorno.
  • Facilitar el acceso a cama, agua y comida.
  • Colocar luces nocturnas para reducir la confusión.

La estimulación mental, el uso de comederos interactivos y una dieta rica en antioxidantes ayudan a mantener activo el cerebro de tu mascota. Además, el vínculo emocional con su cuidador se vuelve clave, ya que estos animales suelen buscar más compañía y tranquilidad. La detección temprana y un entorno adaptado pueden permitir que un gato con demencia viva de forma plena durante años./Infobae.

Temas
Seguí leyendo

Expertos advierten sobre el impacto que podría tener sacar a pasear a tu gato con correa

Mascota: el documental que muestra el asombro vínculo entre los gatos y la ciudad de Estambul

Día Internacional del Gato: origen, historia y curiosidad del 8 de agosto

Cómo mejora tu cerebro tener un gato como mascota

Cómo cuidar a tu mascota desde lejos con herramientas inteligentes

Una veterinaria mendocina advierte sobre un error común que pone en riesgo a las mascotas en invierno

Deshidratación en gatos: el 80% de los dueños no reconoce los síntomas, advierten expertos

Para qué sirve y cómo utilizar las cáscaras de pistacho en tus plantas

LO QUE SE LEE AHORA
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 15 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Las Más Leídas

La damnificada quedó internada en el hospital Paroissien. 
La fracturó

Terrible caso de violencia de género en Maipú: la golpearon con su bebé en brazos

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a tractor volcado
Conmoción

Macabro hallazgo en San Rafael: descubrieron restos humanos junto a un tractor volcado

Manso Menú se pone en marcha este viernes y se extiende hasta el 30 de septiembre.
Turismo

"Manso Menú": 100 restaurantes de Mendoza se unen para reactivar la gastronomía local

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto.
Alta montaña

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 15 de agosto

Dos hombres pierden la vida en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol
En ruta nacional 142

Dos hombres murieron en Lavalle tras impactar su camioneta contra un árbol

Te Puede Interesar

Qué pasó que tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron el cierre durante todo el día.
Alta Montaña

Por qué tras anunciar la apertura del Paso Los Libertadores, decidieron cerrarlo todo el día

Por Cecilia Zabala
Comenzó el traslado del titán de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo. EN VIVO
Histórico

Comenzó el traslado del "titán" de IMPSA a YPF: paso a paso del megaoperativo

Por Sitio Andino Sociedad
Trágico accidente vial en Lavalle. Las víctimas tenían 18 y 19 años. 
las víctimas tenían 18 y 19 años

Los detalles del trágico accidente vial en Lavalle: dos muertos y tres heridos

Por Pablo Segura