Predicciones

Conocé el horóscopo para este domingo 17 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Te mostramos el horóscopo, según los signos del zodiaco Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Por Sitio Andino Lifestyle

En esta nota de contamos el horóscopo de este domingo 17 de agosto de 2025 para todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor. Conocé lo que los astros le deparan a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo del domingo 17 de agosto de 2025

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

La jornada te empuja a actuar con decisión. Evitá discusiones innecesarias y usá tu energía para avanzar en proyectos personales.

Lee además
Conocé el horóscopo para hoy sábado 16 de agosto de 2025.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este sábado 16 de agosto: qué dicen los astros para los signos
Conocé el horóscopo para hoy.
Predicciones

Conocé el horóscopo para este viernes 15 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Un día ideal para fortalecer vínculos familiares. Podría surgir una conversación importante que te dará tranquilidad y claridad.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La comunicación será tu gran aliada. Estás más expresivo y con facilidad para convencer a los demás de tus ideas.

También te puede interesar: ¿Qué nos deparará el 2025?: conocé el horóscopo anual para todos los signos

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El domingo trae calma emocional. Un buen momento para descansar y disfrutar de pequeños placeres que te llenan el alma.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Tu brillo natural atrae miradas. Es un buen día para planear salidas o actividades sociales que te conecten con personas afines.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Se activa tu intuición. Atendé señales que podrían ayudarte a resolver un problema que parecía no tener salida.

horóscopo, signo, zodíaco
Conocé el horóscopo para hoy.

Conocé el horóscopo para hoy.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Podrías recibir una propuesta interesante. El equilibrio será clave: no te precipites antes de tomar una decisión importante.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Los cambios que venís pensando comienzan a tomar forma. Día ideal para cortar con viejos hábitos y renovarte.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

El optimismo te acompaña. Aprovechá para hacer planes de viajes o actividades que te saquen de la rutina.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Tu disciplina da frutos. Reconocimientos o pequeños logros llegan y te motivan a seguir en el camino trazado.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La creatividad estará al máximo. Es un buen día para actividades artísticas, hobbies o proyectos fuera de lo común.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad se intensifica. Una charla profunda con alguien cercano puede ayudarte a sanar viejas emociones.

Temas
Seguí leyendo

Conocé el horóscopo para este jueves 14 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este miércoles 13 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este martes 12 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este lunes 11 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este viernes 8 de agosto: qué dicen los astros para los signos

Conocé el horóscopo para este jueves 7 de agosto: : qué dicen los astros para tu signo

Ni rebeldía ni travesura: por qué el perro hace pozos y cómo evitarlo

El truco para sacar una planta de manzanilla de un saquito de té

LO QUE SE LEE AHORA
Ni rebeldía ni travesura: por qué el perro hace pozos y cómo evitarlo
Conducta canina

Ni rebeldía ni travesura: por qué el perro hace pozos y cómo evitarlo

Las Más Leídas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas
Promesas incumplidas

Denuncian abandono en calles de Las Heras y piden respuestas rápidas

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos video
Megaoperativo

Cómo fue la segunda fase del traslado del Titán de IMPSA en Mendoza: resultado y próximos pasos

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol
Grave

Fatal accidente en Maipú: perdió el dominio del auto y murió tras chocar un árbol

Sorpresa en el radicalismo mendocino por la posible candidatura de Luis Petri en las elecciones 2025
Elecciones 2025

Sismo político en Mendoza: Luis Petri sería candidato y se va del Ministerio de Defensa

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de Viudas Negras
Historia de vida

Patricia Calisaya, la actriz tunuyanina que deslumbra en la desafiante serie de "Viudas Negras"

Te Puede Interesar

Los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza para estas elecciones 2025.
A horas del cierre de listas

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos confirmados en la provincia de Mendoza

Por Cecilia Zabala
Precios, consumo y exportaciones: La tormenta perfecta del vino argentino.
Vitivinicultura

Precios, consumo y exportaciones: la tormenta perfecta del vino argentino

Por Marcelo López Álvarez
Juicios por jurado en Mendoza: experiencia e innovación para fallos más justos
Referente nacional

Juicios por jurado en Mendoza: tecnología e innovación para fallos más justos

Por Carla Canizzaro